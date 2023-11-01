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Оккупанты хотят переместиться на Херсонщине: в ВСУ назвали причину

Алёна Воронина
1 ноября 2023, 10:45
Захватчики ищут другие места для закрепления на Херсонщине, потому что ВСУ продолжают уничтожать позиции, на которых оккупанты расположили свои огневые точки.
Украинские военные, российские военные
Оккупанты хотят переместиться на Херсонщине/ коллаж: Главред, фото: ОПБр имени Богдана Хмельницкого, Минобороны РФ

Защитники Украины продолжают уничтожать на оккупированной части Херсонщины позиции, где оккупанты расположили свои огневые точки. Из-за этого захватчикам приходится думать, на какой участок местности переместиться, чтобы закрепиться там.

Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо". Она отметила, что российские оккупанты длительное время накапливали силы, и сейчас продолжают маневры этими силами и средствами. Но украинские военные продолжают мощно уничтожать потенциал захватчиков.

"Мы продолжаем контрбатарейную борьбу, и другие методы ведения борьбы, которые пока не стоит раскрывать. Враг должен постоянно чувствовать "сезон сюрпризов", – сказала Гуменюк.

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Также она отметила, что российская оккупационная армия вынуждена активно перемещать свои силы на оккупированной части Херсонщины из-за своей дырявой противовоздушной обороны. Кроме этого, на захватчиков давит Запорожское направление.

"Россияне настроили системы ПВО и оборонные мощности, которые тоже несут потери. На материковой части левого берега враг пытается определиться, какой участок местности для него будет более благоприятным для закрепления. Поскольку мы продолжаем уничтожать позиции, на которых оккупанты расположили свои огневые точки. Кроме того, их существенно прижимает Запорожское направление, – отметила Гуменюк.

Кто такая Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что российские оккупанты нацелились на то, чтобы снова захватить город Купянск Харьковской области. Захватчики атакуют из всех видов оружия. В ВСУ отмечают, что только за сутки враг нанес там по позициям защитников Украины 8 авиаударов и совершил более 700 обстрелов.

Руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщал, что враг готовит новое наступление на Авдеевку. В этот момент, российские оккупанты на Авдеевском направлении перегруппировываются. Украинские войска готовятся к отражению третьей с 10 октября атаки врага.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что ВСУ пытались прорвать оборону РФ на левом берегу Херсонской области. Украинские военные сохраняют позиции и продолжают наземную активность на левом берегу Херсонщины.

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война в Украине вторжение России Херсонская область Наталья Гуменюк
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