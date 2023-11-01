"Был прилет": у взлетной полосы аэродрома "Саки" заметили следы пожара

В Сети опубликовали фото со спутников. Еще 28 октября следов пожара не было, а 31-го замечены несколько очагов возгорания.

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Вероятно, был "прилет" по аэродрому "Саки" в Новофедоровке / Коллаж: Главред, фото: Википедия, pixabay.com

30 октября во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Вероятно, был "прилет" по аэродрому "Саки" в Новофедоровке. Позже в направлении аэродрома ехала пожарная машина.

Как сообщает Telegram-канал Крымский ветер, вблизи взлетной полосы аэродрома зафиксированы следы пожара. Еще 28 октября их не было, а 31-го замечены несколько очагов возгорания.

"Крымский ветер" опубликовал фото со спутников.

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В издании напомнили, что во время ракетной атаки по полуострову, вероятно, был "прилет" по аэродрому.

Аэродром "Саки" - фото со спутника 28 октября / Фото: t.me/Crimeanwind

Аэродром "Саки" - фото со спутника 31 октября / Фото: t.me/Crimeanwind

Как сообщал Главред, вечером 31 октября в Крыму раздались выстрелы вблизи Севастопольской бухты. После этого в городе колонной пролетели машины скорой помощи.

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 30 октября гремели взрывы. Российские паблики полагают, что полуостров был атакован ракетами ATACMS. Среди российских военных 17 человек ранены, повреждены 5 единиц техники.

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