В Севастополе мощные выстрелы: колонна скорых поехала в военный госпиталь

В Крыму раздались выстрелы вблизи Севастопольской бухты. После этого в городе колонной пролетели машины скорой помощи. Видео уже разлетелось в Сети.
По данным Telegram-канала "Крымский ветер", выстрелы прозвучали вечером 31 октября. Их было слышно у входа в Севастопольскую бухту.
Впоследствии в Сети появилось видео, как в сторону военного госпиталя Черноморского флота РФ едут "скорые". Сообщается, что местные жители видели минимум 4 машины.
По предварительным данным, скорые забирали раненых оккупантов, пострадавших в результате вероятного прилета.
Смотрите видео с машинами скорой помощи в Севастополе:
Взрывы в Крыму
Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму в ночь на 30 октября гремели взрывы – под удар попал ракетно-зенитный полк ПВО, 17 оккупантов ранены. Около трех часов ночи была совершена ракетная атака по базе российских оккупантов рядом с населенным пунктом Еленовка на западе оккупированного полуострова.
Позже появились новые детали удара АТАСМЅ по целям в Крыму. СМИ сообщили о новых подробностях ночного удара по Крыму. Целью были пусковые установки и техника ракетно-зенитного полка ПВО МО РФ на полуострове.
Также в Военно-морских силах прокомментировали удары по оккупированному Россией Крыму и сообщили, что было целью удара. Целью обстрела стали дорогостоящие системы ПВО, которые имели большой радиус покрытия.
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