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В Севастополе мощные выстрелы: колонна скорых поехала в военный госпиталь

Ангелина Подвысоцкая
31 октября 2023, 19:48
Выстрелы прозвучали вечером 31 октября у входа в Севастопольскую бухту.
Севастополь
В Крыму раздались выстрелы и поехали скорые / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Википедия

В Крыму раздались выстрелы вблизи Севастопольской бухты. После этого в городе колонной пролетели машины скорой помощи. Видео уже разлетелось в Сети.

По данным Telegram-канала "Крымский ветер", выстрелы прозвучали вечером 31 октября. Их было слышно у входа в Севастопольскую бухту.

Впоследствии в Сети появилось видео, как в сторону военного госпиталя Черноморского флота РФ едут "скорые". Сообщается, что местные жители видели минимум 4 машины.

видео дня

По предварительным данным, скорые забирали раненых оккупантов, пострадавших в результате вероятного прилета.

Смотрите видео с машинами скорой помощи в Севастополе:

Севастополь
В Крыму раздались выстрелы и поехали быстрые / фото: скриншот

Взрывы в Крыму

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму в ночь на 30 октября гремели взрывы – под удар попал ракетно-зенитный полк ПВО, 17 оккупантов ранены. Около трех часов ночи была совершена ракетная атака по базе российских оккупантов рядом с населенным пунктом Еленовка на западе оккупированного полуострова.

Позже появились новые детали удара АТАСМЅ по целям в Крыму. СМИ сообщили о новых подробностях ночного удара по Крыму. Целью были пусковые установки и техника ракетно-зенитного полка ПВО МО РФ на полуострове.

Также в Военно-морских силах прокомментировали удары по оккупированному Россией Крыму и сообщили, что было целью удара. Целью обстрела стали дорогостоящие системы ПВО, которые имели большой радиус покрытия.

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война в Украине Севастополь вторжение России новости Крыма
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