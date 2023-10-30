Потеря Крыма и "коридора" на юге: Ягун назвал фатальный удар для режима Путина

Агрессор Россия начинала войну против Украины не просто для того, чтобы забрать Крым, отметил бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.

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Даже потеря "сухопутного коридора" в Крым станет ударом для Путина - Ягун / Главред

Потеря контроля над оккупированным Крымом или утрата так называемого сухопутного коридора российских войск на полуостров станет серьезным ударом по Владимиру Путину и его режиму в России. Захватчикам важен коридор к полуострову и возможность снабжения территории водой. Об этом заявил бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.

Во время чата на Главреде он сказал о том, что фатальным ударом для Путина и его режима может стать не только заход ВСУ в Крым, но и потеря "сухопутного коридора" на захваченный полуостров.

"Потеря Крыма и даже сухопутного коридора к нему будет серьёзным ударом по Путину. Ведь эта война начиналась для того, чтобы не просто забрать Крым, а получить сухопутный коридор к нему, снабжение полуострова водой и электричеством и по возможности отрезать Украину от морей, чтобы она крутилась в степях и лесостепи Полтавщины и Житомирщины. Расчёт был на это", - подчеркнул Виктор Ягун.

Ранее генерал СБУ Ягун назвал два сценария свержения Путина.

По его мнению, такой вариант развития событий возможен в случае военного поражения войск РФ на поле боя или значительных экономических проблем внутри российского государства.

Также Виктор Ягун объяснил, в чем проблема Кремля относительно отстранения Путина от власти.

Как полагает генерал, у кремлевских башен нет легитимной замены Путину.

Смотрите чат с Виктором Ягуном на Главреде:

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