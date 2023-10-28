"Убрать Путина очень просто": генерал СБУ Ягун объяснил, в чем проблема Кремля

Китай в свое время сделал ставку на действующего премьера РФ Михаила Мишустина, но после этого его резко загнали в тень, сказал Виктор Ягун.

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В России не могут найти преемника Путина - Ягун / Коллаж: Главред, фото: Facebook В. Ягуна, Кремль

Российские "элиты" могли бы отстранить Владимира Путина от власти, однако на данный момент у них некем его заменить. Убрать Путина очень просто, но заменить его легитимной кандидатурой сложно. Китай присматривался к кандидатуре премьер-министра Михаила Мишустина, но его загнали в тень. Об этом заявил генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун.

Во время чата на Главреде он рассказал о том, что Путин пока выгоден башням Кремля, поскольку они не знают, кем его заменить. Китайцы обратили внимание на премьер-министра Мишустина, однако после этого в России его отодвинули в тень.

"Они просто не могут договориться о том, кто заменит Путина, потому что просто нет качественной замены. Если бы была хоть какая-то качественная фигура, то другое дело. Китайцы, например, обратили внимание на Мишустина, но после этого его сразу так загнали в тень, что в российской прессе о нём даже не вспоминают. Наверное, если спросить у россиян о том, кто такой Мишустин, половина не сможет сказать. Там больше пишут о каком-то условном Патрушеве, чем о Мишустине", - объяснил эксперт.

Также он добавил, что проблема не в отстранении Путина, а в наличии легитимного преемника.

Смотрите полную версию чата с Виктором Ягуном на Главреде:

"Убрать Путина очень просто, в этом ничего сложного нет. Сложнее определить, кто его заменит и сможет быть легитимным", - подчеркнул Виктор Ягун.

Напомним, ранее майор запаса ВСУ Алексей Гетьман сказал, что российские войска перед выборами Путина в России в марте 2024 года могут пойти в наступление на востоке. По его словам, в российском государстве много проблем, поэтому оккупанты попытаются таким образом поднять "боевой дух".

Российский социолог Игорь Эйдман считает, что в случае смерти Путина исполняющим обязанности президента РФ станет премьер-министр. На данный момент этот пост занимает Михаил Мишустин.

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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