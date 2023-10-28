Поражение в войне и крах режима Путина: Эйдман сделал прогноз

Директор Кремля Владимир Путин будет отстранен от власти в стране-агрессоре России, однако это произойдет не в результате выборов, считает Игорь Эйдман.

https://glavred.info/world/porazhenie-v-voyne-i-krah-rezhima-putina-eydman-sdelal-prognoz-10512076.html Ссылка скопирована

Поражение от Украины уничтожит режим Путина - Эйдман / Главред

Российский президент Владимир Путин будет отстранен от власти собственным окружением после поражения в войне против Украины, за которым последует неизбежный крах режима. В Кремле все свалят на Путина и будут пытаться договориться с Западом. Об этом заявил российский социолог, публицист Игорь Эйдман.

В интервью Главреду он рассказал о том, что политическую карьеру Путина и его правящий в России режим уничтожит поражение в войне с Украиной.

"Я надеюсь, что ему недолго осталось править. Но он уйдет не потому, что скоро умрёт, и не в результате демократических выборов, которых нет в России – его уничтожит поражение в войне против Украины и последующий неизбежный крах режима", - считает Эйдман. видео дня

По его словам, в такой ситуации кремлевские "элиты" сами отстранят Путина и будут пытаться договориться с западным миром.

"В процессе поражения в войне своя же верхушка его устранит, чтобы все на него свалить и снова пытаться договариваться с Западом", - подчеркнул Игорь Эйдман.

Слухи о "смерти" Владимира Путина

Telegram-канал "Генерал СВР" вечером 26 октября распространил слухи, согласно которым Путин якобы умер "вследствие остановки сердца" в резиденции на Валдае. Дескать, в России "начинается переворот".

В Главном управлении разведки Минобороны Украины призвали реагировать сдержанно на слухи о смерти Путина. Представитель военной разведки Андрей Юсов уточнил, что распространяют их анонимные Telegram-каналы. Информация может распространяться для того, чтобы изучить реакцию, в частности, граждан России.

Издание The Independent опубликовало статью, в которой журналисты написали, кто мог бы стать преемником Путина в случае его смерти. В списке – окружение Путина.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.