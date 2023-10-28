Путину как преступнику выгоднее, если окружающие считают, что он уже на ладан дышит, кругом одни двойники, а потому ловить его бессмысленно, считает эксперт.

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Смерть Путина не смогут скрывать дольше суток, слухи распускают спецслужбы - Эйдман / Главред

26 октября в российских Telegram-каналах стали распространять новые сведения о смерти российского диктатора Владимира Путина. На этот раз он якобы "умер" вследствие остановки сердца в резиденции на Валдае и в России "начинается переворот".

В интервью Главреду российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман рассказал, кому выгодны слухи о смерти Путина, кто может стать его преемником и что станет реальной причиной гибели диктатора.

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Слухи о том, что Путин умер, конечно, полный бред – обсуждать тут совершенно нечего. Ничего экстраординарного с ним не происходит. К сожалению, он не смертельно болен и не умер, а вооружен и очень опасен.

У таких слухов есть разные причины. Некоторые люди пытаются на этом хайповать (я имею в виду известных распространителей), тем самым привлекая внимание и увеличивая посещаемость своих ресурсов.

Но главное, я уверен, что российские спецслужбы такие слухи тоже поддерживают и в значительной степени инициируют, внедряя их в информационное поле через своих инфлюэнсеров. Потому что преступнику выгодно, если окружающие считают, что он уже на ладан дышит, а потому ловить и обезвреживать его бессмысленно. Такой месседж посылают, прежде всего, западным спецслужбам и различным противникам Путина в олигархате и других структурах, которые теоретически могли бы его устранить путем покушений и заговоров.

По аналогии со Сталиным и другими диктаторами в российской власти, о смерти диктатора долго не сообщают. Если гипотетически с Путиным что-то случается, могут ли проявиться какие-то косвенные признаки, по которым будет понятно, что он действительно умер?

Если Путин умрет, то не думаю, что его смерть можно будет долго скрывать – возможно, сутки или двое. Кстати, смерть Сталина долго не скрывали – если мне не изменяет память, несколько суток не сообщали об инсульте, но о смерти сообщили гораздо довольно быстро. Безусловно, такие случаи бывали и на постсоветском пространстве. Например, в Азербайджане была мутная история со смертью Гейдара Алиева, в Узбекистане со смертью Ислама Керимова, о которой тоже долго не сообщалось. Я не буду фантазировать, по каким признакам можно понять, когда Путин умрет.

Вот ранее, когда такое происходило, то включали "Лебединое озеро". Возможно ли сейчас что-то подобное?

Возможно, в тот же день, когда вечером объявят о смерти Путина, с утра могут быть какие-то изменения в программах ТВ, включат какую-то трагическую музыку, чтобы постепенно подготовить людей, пока верхушка решит свои вопросы. Но это не может длиться долго. Не может быть такого, чтобы неделю или даже несколько дней по российскому телевидению были отменены все программы, играл вальс Шопена с утра до вечера, а о смерти Путина не объявляли.

То есть все эти слухи про двойников – неправда?

Это все чепуха, которую вообще не стоит обсуждать.

Вы сказали, что сообщение о смерти Путина могут придержать, чтобы решить какие-то свои дела. О чем может идти речь, и кто может его заменить?

Согласно Конституции РФ, после смерти Путина исполнять обязанности президента должен премьер-министр Мишустин. Я не думаю, что у Путина есть какой-то другой, тайный преемник.

Если действительно Путин умрет, как это повлияет на продолжение войны в Украине?

Смерть тирана изменит очень многое. Режим в России абсолютно персоналистский, все завязано на воле одного человека. И его уход из жизни приведет к капитальным изменениям, как всегда было в истории России.

Как было после смерти Николая I, Сталина и даже Брежнева. Трудно сказать, с какой скоростью, но изменится всё. И я уверен, что ни один преемник Путина не будет продолжать его совершенно безумную, абсолютно не нужную никому, кроме сумасшедшего диктатора войну против Украины. Все будут пытаться, во-первых, прекратить войну, и, во-вторых, договариваться с Западом о каких-то новых условиях взаимоотношений.

Как долго Путин может оставаться у власти?

Я надеюсь, что ему недолго осталось править. Но он уйдет не потому, что скоро умрёт, и не в результате демократических выборов, которых нет в России – его уничтожит поражение в войне против Украины и последующий неизбежный крах режима. В процессе поражения в войне своя же верхушка его устранит, чтобы все на него свалить и снова пытаться договариваться с Западом.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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