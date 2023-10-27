Война продлится весь 2024 год, Украина одержит победу, а ВСУ могут зайти в Россию – Гетьман

Силы обороны Украины могут зайти в Россию, чтобы решить свои локальные задачи, однако идти в Москву или на Урал не нужно, считает Алексей Гетьман.

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Зимой Украина будет бить по энергетическим объектам России, а оккупанты попытаются захватить Авдеевку и весь Донбасс - Гетьман / Коллаж Главред

Войска России на оккупированных территориях Украины попытались выйти из обороны и бросили серьезные силы на захват Авдеевки Донецкой области. По данным Сил обороны, захватчики с начала масштабного наступления на город потеряли несколько тысяч своих военных и сотни единиц техники. Город стратегической важности, который называют "воротами в Донецк", оставался под контролем ВСУ даже в самый тяжелый для страны период начала полномасштабного военного вторжения. За девять лет Авдеевка – плацдарм для наступления украинской армии на Донецк – стала мощной крепостью.

Российские войска продолжают атаковать позиции ВСУ в Донецкой, Луганской и части Харьковской областей. Оккупанты ищут возможности выйти на более выгодные для себя позиции с целью захвата всех районов Донбасса. Украинские воины в тяжелых боях отбивают вражеские атаки.

В интервью Главреду ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ Алексей Гетьман рассказал, почему войска РФ решили пойти на усиленный штурм Авдеевки, назвал три направления, на которых россияне могут пойти в наступление, проанализировал, почему оккупанты не смогут подойти к Купянску, сделал прогноз по сценарию войны и ее срокам и объяснил, в какой ситуации армия Украины может зайти на территорию России.

Войска РФ продолжают атаковать Авдеевку и пытаются окружить город. Оккупанты понесли большие потери и перебрасывают новые боевые части. Как вы считаете, почему именно сейчас россияне пошли на усиленный штурм столь укрепленного города?

Россияне еще с 2014 года пытались взять Авдеевку, поэтому может быть много причин, почему они активизировались именно сейчас. Их действия можно связывать с приказом Путина полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области до 1 января следующего года. Возможно, они стремятся отвлечь наши Вооруженные силы от наступательных действий на юге, чтобы заставить нас перебросить часть войск в район Авдеевки и ослабить давление на Токмакском и Херсонском направлениях. Люди, которые с начала российско-украинской войны воевали в Авдеевке, говорят, что столь мощных атак за 9 лет не было. Это первая такая атака.

Отмечу, что военную технику россияне подтягивают не изнутри РФ, где у них в тылу нет тайных складов или подразделений, а с оккупированных территорий Украины. Они перемещают войска вдоль линии фронта: с севера – с Купянско-Лиманского направления, с юга – с Угледарского и с Марьинского направления и перебрасывают их в район Авдеевки.

Смотрите видео, в котором Алексей Гетьман рассказал об угрозах новых наступлений России:

Первая волна наступательных действий России на Авдеевку началась 7-10 октября. Противник активно использовал артиллерию и пытался огневым шквалом разрушить город, но не смог этого сделать. И если Северодонецк, Лисичанск, Попасную и Бахмут они с такой целью обстреливали 1-2 недели, здесь им не хватило снарядов. Именно поэтому они 4 дня обстреливали город, а потом начали атаковать на земле.

Мы прекрасно знали, где они будут наступать - видели скопления войск и знали о планах атаковать с севера и юга с целью окружения города. Поэтому были заминированы дороги, взорваны мосты, поставили даже скрытые камеры видеонаблюдения, чтобы следить за их передвижениями. Артиллерия наносит точные удары, потому что мы пристреляли дороги и перекрестки. Мы готовились к наступательным действиям россиян. Поэтому первая волна захлебнулась - враг потерял большое количество живой силы и техники. Если говорить с точки зрения воинских подразделений, россияне потеряли два мотострелковых полка.

После этого россияне подтянули силы и пытаются провести вторую волну наступления. Теперь они в основном используют авиацию, менее активно работает артиллерия. Применяют авиационные удары с управляемыми планирующими авиабомбами, такими как ФАБ-500, ФАБ-250 и другими. Усилены минометные обстрелы и атаки беспилотниками.

По моему мнению, вторая волна наступления на Авдеевку, скорее всего, тоже станет провальной. Клешни, которыми россияне пытаются продвинуться, тоненькие в ширину, поэтому наши войска могут провести контрнаступательные действия и отрезать их. В таком случае российские войска по меньшей мере в двух местах окажутся в оперативном или полном окружении.

Посмотрим, как будут развиваться события. Надо помнить, что это очень тяжелые бои, и мы, к сожалению, несем потери. В районе Авдеевки сосредоточено очень большое количество вражеской живой силы и техники. По приказу Путина россияне будут пытаться захватить именно Авдеевку и не будут жалеть своих людей. Они будут беречь военную технику, потому что с ней уже возникли сложности. Не хватает им и боеприпасов. Мы, в свою очередь, верим, что сможем без привлечения больших резервов удержим там оборону.

Россияне надолго вгрызлись в Авдеевское направление?

Вооруженные силы Украины уже 9 лет находятся в Авдеевке. Там много мест, где можно обороняться. В частности, это коксохимический завод - там много подземных коммуникаций, которые мы хорошо знаем и можем передвигаться по этим ходам незаметно для врага. Это крепость. Есть террикон - господствующая высота, с которой удобно держать оборону.

Насколько Россия сегодня готова к наступательным операциям? На каких направлениях враг может пойти на такие штурмы, как в районе Авдеевки?

Можно назвать три направления, где россияне способны прибегнуть к наступательным операциям.

Первое - это Купянско-Лиманское направление. Особого внимания заслуживает ситуация на Купянском направлении, где сосредоточено большое количество сил. Между Купянском и Лиманом – 100 километров, они пытались наступать на этой линией фронта, но не удавалось. Поэтому были атаки локального характера - отдельно на Купянском и Лиманском направлениях. В районе Купянска сконцентрировано более 100 000 российских военных, более 500 единиц ствольной артиллерии, более 300 единиц РСЗО и ориентировочно 2 000 единиц тяжелой бронированной техники, из которой 1 000 единиц – это танки. Речь идет о мощной группировке, которая поддерживается с воздуха беспилотниками и авиацией.

На Купянском направлении войска РФ используют не такую тактику, которая у них была, например, в Бахмуте. Там были мясные штурмы без активного использования тяжелой техники, а под Купянском проводились не только штурмы, а наносились и танковые удары.

Второе - Угледарское направление. Это условный восточный фронт, который тянется от Купянска до Угледара. На юге этого восточного фронта расположено примерно такое же количество войск, как и на Купянско-Лиманском направлении. Там тоже можно ожидать попыток россиян пойти в наступление.

Третьим направлением потенциального удара российских войск является линия Бахмут-Марьинка-Авдеевка, где россияне сосредоточили примерно 40-50 тысяч своих военных. Точную цифру назвать сложно, потому что они постоянно двигаются – ситуация с их перемещениями очень быстро меняется. Это середина линии фронта, и сейчас для усиленных штурмов противник выбрал Авдеевку, которая для них постоянная кость в горле.

Противник хотел бы взять Авдеевку, чтобы создать в Донецке военный хаб, но понимает, что мы из Марьинки такой хаб можем контролировать своим артиллерийским огнем. Мы не стреляем по гражданским – никто не "дамбил Бамбасс", как они там говорят – однако если россияне создадут мощную военную базу в этой местности, сможем накрыть такой центр артиллерией и ракетами. Россияне это хорошо понимают и рассматривают Марьинку как наш плацдарм для дальнейшего продвижения в сторону Горловки, Макеевки и Донецка с перспективой освобождения этих территорий. А Донецк для РФ - такая же сакральная территория, как и Крым. Потерять даже часть Донецка для них крайне неприемлемая история, поэтому и пытаются отодвинуть ВСУ подальше от города.

Журналисты часто спрашивают, почему усиленная атака на Авдеевку происходит именно сейчас. А почему именно 24 февраля произошло вторжение? Потому что. Просто так они решили, и все.

Интерес заключается в том, что Авдеевка – город-крепость. И наносить удар именно по Авдеевке в ходе полномасштабной войны выглядит очень странным маневром.

Да, россиянам трудно захватить Авдеевку. Они не смогут одолеть оборону на коксохимическом заводе. Может быть много причин, почему они именно сейчас атакуют город. Поводом можно назвать и день рождения Путина 7 октября, и атаку на Израиль... Многие версии будут иметь право на жизнь. Россия планировала боевые действия, проводила определенное боевое слаживание и решила атаковать именно в этот момент.

Вы упомянули о Купянском направлении как об одном из тех участков фронта, где россияне могут пойти в наступление. Насколько я понимаю, захват Купянска - это у них такая стратегическая задача. Еще несколько месяцев назад пропагандисты писали, что мечтают о Купянске, который якобы откроет им дорогу на Харьков…

Да, они сначала хотят выйти на реку Оскол (в Купянском районе, - ред.) и попробовать ее форсировать. Это не такая большая река, как Днепр, но там на правом берегу горный кряж и, как говорят оттуда наши военные, никаких шансов ее перейти у врага нет. В том районе расположены наши мощные позиции и укрепления. Горный кряж и господствующие высоты не позволят там продвигаться.

Сейчас Россия попала в ситуацию, когда надо отчитываться перед своим обществом. Им нужно объяснять, почему войска перешли в глухую оборону. На пропагандистских каналах они отчитываются, будто у Украины нет существенных успехов во время контрнаступательной операции, но этого недостаточно. Потому что у населения начинаются вопросы, как так получилось, что обещали за 3 дня что-то захватить, а теперь началось хвастовство оборонительными действиями. И Москва пытается показать, что, мол, это была очень хитрая тактическая многоходовка и вот сейчас они выдержали удар и будут бить в ответ. Риторику нужно подкреплять захватом городов, поэтому можно ожидать усиления их наступательных действий.

Если детально анализировать ситуацию, можно увидеть, что на Купянском и Авдеевском направлениях российское давление немного снизилось. Штурмы продолжаются, но количество их мощных ударов уменьшается. Скорее всего, это связано с перегруппировкой. Они будут наступать и дальше, особенно зимой.

Россияне себе нарисовали картину, в которой генерал мороз зимой будет работать именно на них. Они обосновывают это "исторической памятью", однако что-то напутали. Напоминают о войне с Наполеоном, где ложь на лжи, но забывают о важном моменте. Да, тогда России помогла холодная зима, однако армия Наполеона, где было много людей с юга Франции, к таким морозам не привыкла. Такая же ситуация и со Второй мировой войной – немецкие, а особенно итальянские войска, вообще не привыкли к лютым морозам.

А теперь будет украинская зима к которой мы привыкли больше, чем россияне. Мы на своей земле лучше знаем, какие у нас зимы, что делать, и как прятаться. Впрочем, русский бред о том, что зима поможет их войскам, продолжается. Она не помогла им в войнах даже с другими войсками, из условно теплых стран. А мы на своей земле и зима будет помогать именно нам. Ну, пусть себе фантазируют - нам это лишь на пользу.

А есть ли риск того, что российские войска перебросят на юг Белгородской области и они попытаются наступать на Харьков на севере?

Пока это только предположения. Не исключено, что россияне снова попытаются атаковать и из Беларуси. Но пока это маловероятно. Можно предполагать разные сценарии - у нас есть разведка, и у нас есть информация по определенным планам. У противникка есть своя контрразведка, он может прибегать к так называемому туману войны и распространять дезинформацию – делать вид, что собирается атаковать из Белгородской области, а нанести удар из другого места.

Я считаю, что лучше анализировать более очевидные вещи. Когда российские войска собирались под Авдеевкой, было очевидно, что они пойдут в наступление. Так и произошло. Лучше смотреть на ситуацию, а не прогнозировать то, что может произойти за 2-3 месяца или полгода.

Более того, неизвестно, что за это время произойдет в мире. На войну в Украине могут существенно повлиять боевые действия в Израиле - там возможна эскалация, если в войну вступит Иран. Китай может атаковать Тайвань. Снова нестабильная ситуация в Косово, где есть противоречия между сербами и косоварами. Поэтому лучше не ванговать.

Зимой нас ждут наземные операции как со стороны ВСУ, так и со стороны войск РФ? Россияне будут применять тактику энергетического террора, а Украина в ответ будет наносить удары по вражеским военным объектам?

Мы будем наносить удары по их, в том числе, энергетическим объектам. Это надо обязательно делать, потому что действия россиян осложняют нам жизнь внутри страны. Они вредят не только гражданскому населению, но и структурам, связанным с военными делами. Например, россияне могут нанести удар по гражданскому объекту – швейной мастерской, которая шьет однострой. Без света работа предприятия останавливается. И таких гражданских объектов много. Поэтому мы будем бить в ответ по российским территориям, в том числе и по окрестностям Москвы, как говорил господин Данилов.

К наступательным действиям зимой прибегнут обе стороны. Уверен, россияне попытаются наступать, потому что у них есть задача – до 1 января 2024 года захватить все районы Донецкой и Луганской областей. Думаю, наш Генеральный штаб тоже проводит свои расчеты и планирует наступательные действия. Дальнейшие перспективы зависят от того, кто лучше подготовится, у кого будет более современная тактика, и какой из сторон удастся сосредоточить на определенных участках больше своих сил и средств. К сожалению, война не закончится ни в этом, ни в следующем году.

В марте следующего года в России ожидаются выборы Путина. Способна ли Москва ближе к этому попытаться организовать масштабное, так называемое победоносное наступление, на каком-либо участке фронта?

Да, это очевидный вариант развития событий. В России уже возникают определенные сложности: родственники погибших и воюющих, а также те, кто потерял здоровье и остался без конечностей, но все равно вынужден трогаться на фронт, на мясные штурмы, начинают задавать вопросы. Внутри России начинается не очень хорошая для Москвы ситуация, есть первые звоночки.

Им надо поднимать боевой дух. Начать для этого войну, как было в 1905 году (русско-японская война), уже не получится, потому что идет война против Украины. Кстати, ту войну, как и многие другие, Россия проиграла. Могу перечислить массу войн, в которых Россия проигрывала, но не могу вспомнить ни одной, в которой бы она выиграла. Ведь, начиная с наполеоновских войн, она постоянно находилась в союзах со странами, которые были самыми мощными на то время.

России нужны победы на поле боя, чтобы поднять моральный дух. Удастся ей это или нет - особой разницы нет, потому что главное для нее просто увязаться в бой. Возможно, россияне изображают Наполеона, который в ответ на вопрос о том, будут ли они участвовать в войне, сказал: "Мы ввязываемся, а там посмотрим". России важно, чтобы были масштабные боевые действия, а чем они завершатся – поражением или победой – не так важно. Если даже им не удалось продвинуться вперед, и они положили кучу людей, но факт боя был, как сейчас факт боя под Авдеевкой, то дальше можно будет рассказать что угодно: что они мощно продвигаются, что над всеми одержали победу и тому подобное. И многие из россиян в это поверят.

При Геббельсе подавалось 60% правдивой информации, 40% ложной – тогда и эти 40% тоже воспринимаются как правда. Россиянам уже такое не нужно, потому что они легко усваивают на 100% ложную информацию. Поскольку в течение последних 30 лет российское население зомбировано, ему и такое зайдет, и люди в это поверят. Но - нужны определенные движения и боевые действия. Главное - процесс, а не результат.

Наступление накануне перевыборов Путина возможно на восточном фронте?

Да, конечно. На юге они точно не смогут ничего делать, потому что та группировка российских войск, которая находится на левом берегу Днепра вблизи Херсона, самая неорганизованная и недисциплинированная частью российских войск, потому что это именно те войска, которые бежали с правого берега, друг друга топили и дрались за лодки. Туда приезжали наводить порядок Росгвардия и даже ФСБ.

Сейчас пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк говорит, что у россиян осеннее обострение мародерства – они начали тянуть все, что могут. Не знаю, что еще россияне не растащили, но они продолжают грабить.

Поэтому с той стороны вряд ли возможны хоть какие-то наступательные действия. Разве что туда враг перебросит другие войска.

Поэтому, скорее всего, будет либо Угледарское направление (но там россиянам не слишком хорошо удается продвигаться), либо Авдеевка, Марьинка, Бахмут – города по центру условного восточного фронта, либо север восточного фронта – Купянское и Лиманское направления.

Каким вы видите сценарий завершения войны?

Выход на границы нашей страны для начала, затем подписание определенных документов, в том числе с Российской Федерацией, с той ее властью, которая есть, или с той, которая придет вместо нее. Речь идет не о мирном договоре, а о принятии капитуляции российских войск, определении того, что Россия нам должна, и на сколько километров мы можем построить демилитаризованную зону вглубь территории РФ – 200, 300 или 500.

Смысла продвигаться дальше, вглубь Российской Федерации, идти в Москву или к Уралу нет. Это мое личное мнение, и я не знаю, что решит Генеральный штаб.

Например, коалиция войск "Буря в пустыне", когда происходило освобождение Кувейта от Саддама Хусейна, уничтожила армию Хусейна, но не пересекла границы Кувейта, то есть не заходила на территорию другой страны, остановились, а потом уже продолжались политические и экономические санкции, давление и тому подобное.

Если нужно окружить определенную группировку войск, это можно сделать и с территории РФ, ведь граница – не стена, которую нельзя преодолеть. Но, по-моему, к наступательным действиям вглубь России прибегать не стоит, потому что мы можем потерять поддержку мира, ибо мнение может измениться. Даже сейчас Германия и США просят не стрелять их оружием по территории Российской Федерации. А это лишь выстрелы... Уверен, если наши солдаты будут заходить на территорию России не ради проведения локальных тактических действий, а для наступления на Москву, например, чтобы поднять над Кремлем наш флаг (этого очень хочется), я думаю, что позиция мира изменится – нас перестанут поддерживать.

Во время нашего разговора вы отмечали, что война будет длительной. На какой период она может затянуться?

Да. Просто нам нечем перебить врага так, чтобы можно было выйти на административные границы 1991 года. Поэтому в следующем году война еще будет продолжаться. Дай Бог, чтобы она закончилась хотя бы к концу 2025 года.

Давайте исходить из реалий, а не желаний. Конечно, хочется, чтобы война закончилась завтра, но хотеть и быть способным это сделать – это разные вещи.

Мы начинаем ощущать нехватку живой силы, людей на линии фронта. Любые люди не железные: они не могут полгода-год непрерывно вести боевые действия, потому что истощаются. Нужна замена и отдых. Поэтому всем нам пора осознать, что каждый из нас должен участвовать в войне. Если нет сил или здоровья, чтобы воевать, есть много работы в тылу, которая не требует особых физических сил, например, штабная работа, но это для армии тоже очень важно. Тогда те люди, которые сейчас этим занимаются, смогут подменить тех, кто ведет боевые действия.

Думаю, рано или поздно президент Зеленский примет решение о полной мобилизации. Потому что это война за нашу независимость: если мы ее не выиграем, будет и следующая, и Украины просто не будет. Это борьба за нашу жизнь, и мы не можем проиграть эту войну. Если мы проиграем, закончится наша страна, закончится Украина. Мы не имеем права этого допустить.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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