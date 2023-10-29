Генерал СБУ Ягун назвал два сценария свержения Путина

Третий сценарий, при котором кто-то в России решится на ликвидацию Владимира Путина, маловероятен, считает генерал-майор запаса Виктор Ягун.

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Свергнуть Путина и уничтожить его режим позволят только поражения войск РФ на поле боя и экономические проблемы в РФ - Ягун / Коллаж: Главред, фото: Facebook В. Ягун, скриншот YouTube

Существует два пути свержения Владимира Путина и прекращения существования его режима в стране-агрессоре России. Первый предполагает значительные победы ВСУ на поле боя, второй – серьезные экономические проблемы внутри РФ. Об этом заявил генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун.

В ходе чата на Главреде он рассказал о том, что отстранить Путина и уничтожить его режим можно только в случае реализации двух сценариев.

"Есть два пути: значительные победы Вооруженных сил Украины на поле боя и значительные экономические неурядицы в Российской Федерации. Других путей нет", - считает Ягун.

Также он добавил, что есть и третий, маловероятный сценарий, при котором кто-то ликвидирует Путина.

"Третий – маловероятен: кто-то возьмёт на себя ответственность и табакеркой шандарахнет по голове Путина, и все скажут: "Ой, видите, как некрасиво получилось", - подчеркнул Виктор Ягун.

Смотрите видео, в котором Ягун назвал сценарии свержения Путина:

Крах режима Путина

Российский социолог Игорь Эйдман считает, что Владимира Путина отстранит от власти его же окружение после поражения в войне против Украины. По его словам, Кремль все проблемы свалит на Путина и будет договариваться с Западом.

Также он рассказал, кто встанет у руля России, если Путина не будет. Эйдман напомнил, что по Конституции РФ пост президента в случае его смерти занимает на временной основе действующий премьер. Сейчас премьер-министр – Михаил Мишустин.

Отстранить Путина очень просто, считает Виктор Ягун. Однако проблема заключается в том, что у кремлевских башен нет легитимной кандидатуры, которая могла бы заменить действующего директора РФ.

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