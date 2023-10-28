Кто встанет у руля России, если Путина не будет: эксперт назвал преемника

В Конституции России прописано, кто должен исполнять обязанности президента в случае смерти главы государства, сказал социолог Игорь Эйдман.

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Если Путин умрет, и.о президента РФ станет Мишустин - Эйдман / Коллаж: Главред, фото: Facebook И. Эйдман, скриншот YouTube

В случае смерти глава Кремля Владимира Путина исполняющим обязанности президента страны-агрессора России должен стать премьер-министр Михаил Мишустин. Такая норма прописана в российской Конституции. Об этом заявил социолог и публицист Игорь Эйдман.

В интервью Главреду он рассказал о том, что если Путин покинет пост президента РФ в результате смерти, исполняющим обязанности руководителя государства станет премьер-министр.

В настоящее время пост премьера занимает Михаил Мишустин.

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"Согласно Конституции РФ, после смерти Путина исполнять обязанности президента должен премьер-министр Мишустин. Я не думаю, что у Путина есть какой-то другой, тайный преемник", - подчеркнул Игорь Эйдман.

Слухи о "смерти" Путина

Вечером 26 октября российский анонимный Telegram-канал "Генерал СВР" опубликовал слух о том, что Путин "умер вследствие остановки сердца" в своей резиденции на Валдае. Также там добавили, что в результате этого в России якобы начался государственный переворот.

В ГУР Минобороны Украины призвали украинцев сдержанно реагировать на слухи о смерти Путина. В военной разведке уточнили, что подобные непроверенные сведения распространяют анонимные источники, такие как Telegram-каналы.

Британское издание The Independent составило список потенциальных преемников Путина. В нем – лица из окружения российского директора.

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