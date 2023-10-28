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"До конца 2024 года": эксперт рассказал, как ВСУ вернут Крым и Донбасс

Юлия Куришко
28 октября 2023, 01:35
Освобождать Крым будет гораздо легче, чем подавляющее большинство конгломерации Донецкой и Луганской областей, считает Ягун.
'До конца 2024 года': эксперт рассказал, как ВСУ вернут Крым и Донбасс
Ягун рассказал, когда закончится война в Украине / коллаж: Главред, фото: 14 отдельная механизированная бригада, командование Объединенных Сил ВСУ

На сайте Главред состоялся чат с генерал-майором запаса, бывшим заместителем председателя СБУ, экспертом по вопросам национальной безопасности Виктором Ягуном. Общаясь с читателями, он рассказал, когда по его мнению Украина может вернуть Крым, когда - Донбасс и когда война закончится.

Ягун подчеркнул, что все зависит от того, когда ВСУ смогут выйти на побережье Азовского моря: если в этом году или в начале следующего, то, возможно, до конца 2024-го Украина зайдет в Крым.

"Следует отметить, что освобождать Крым будет гораздо легче, чем подавляющее большинство конгломерации Донецкой и Луганской областей (хотя освобождать Луганскую область будет менее проблематично, чем Донецкую). Потому что никто не будет воевать в лоб в городской застройке, уничтожая города, никто не будет делать очередной Бахмут", - сообщил эксперт.

Также многое будет зависеть от того, сколько ресурсов будет иметь Россия. Пока ресурсов у нее предостаточно, но должны закончиться в конце 2025 года.

"Кроме того, на ситуацию будет влиять немало внешних факторов, в частности, выборы в разных странах, в первую очередь, в США. Впрочем, не думаю, что все это будет влиять на нас критически. Другое дело - если запылает мир по примеру Израиля. Поэтому оптимистический прогноз - это конец 2024 года, пессимистичный - 2025 год", - добавил Ягун.

Кто такой Виктор Ягун

Виктор Ягун - украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Смотрите видео чата на Главреде с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:

Напомним, что Данилов рассказал, возможна ли автономия Донбасса и сдача Крыма в "аренду". Секретарь СНБО также заявил, что уверен в том, что Украина сможет одержать победу в войне и Россия потерпит поражение на украинской земле.

Рассвет рассказал, как ВСУ будут освобождать Крым и Донбасс. Полковник запаса заявил, что совсем скоро украинская армия получит авиацию для освобождения территорий Украины к границам 1991 года.

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война в Украине Виктор Ягун
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