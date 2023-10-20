УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Крыму мощные взрывы, над Джанкоем – дым: оккупанты жалуются на массовую ракетную атаку

Алёна Воронина
20 октября 2023, 18:57 обновлено 20 октября, 19:10
Партизаны сообщают, что в Джанкое могли быть попадания ракет. Взрывы слышали также в других местах оккупированного полуострова.
Крым, взрыв, дым
В Крыму мощные взрывы, над Джанкоем – дым/ коллаж: Главред, фото: скрин, Telegram "Атеш"

В разных частях временно оккупированного Крыма вечером в пятницу, 20 октября, прогремели мощные взрывы. Их слышали местные жители, о чем сообщается в местных пабликах.

В частности, четыре взрыва произошли в городе Джанкой на севере Крымского полуострова. Об этом сообщили партизаны движения " Атеш ". Они отмечают, что возможно в городе были прилеты.

"Джанкой 4 взрыва. Похоже, что угодило куда надо", – говорится в сообщении.

видео дня

В "Атеше" уточнили, что получили такую информацию от своего агента.

В то же время в пророссийских пропагандистских пабликах начали скулить о том, что по Крыму и оккупированной части юга Украины якобы было выпущено от 10 до 15 ракет. При этом в традициях российской пропаганды такие паблики сообщают, будто российские захватчики "успешно отразили атаку" и говорят о "хорошей работе российского ПВО".

Также сообщалось, что оккупанты закрывали Крымский мост для автомобильного транспорта из-за ракетной опасности.

Взрывы в Крыму
Взрывы в Крыму/ Telegram "Крымский ветер"
Взрывы в Крыму
Взрывы в Крыму/ Telegram "Крымский ветер"

Взрывы в Крыму

Напомним, в ночь на 18 октября в Крыму раздались взрывы . Жители временно оккупированного полуострова сообщали о сильных взрывах в Евпатории, вблизи Заозерного и в районе села Ромашкино.

Также вечером 18 октября сообщалось, что в Севастополе жесткий "прилет", в небо поднялся столб дыма. По предварительным данным, взрыв прогремел в районе поселка Сахарная Головка. В сети разлетелись фото и видео с места прилета.

Напомним, в ГУР назвали "жирные" цели для БПЛА и ракет в Крыму . Украина продолжит избивать по логистике и мощностям врага в Крыму в рамках плана по разрыву "сухопутного" коридора РФ к этой зиме, отметил представитель ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине вторжение России новости Крыма взрыв
Реклама

Главное за день

Прорыв ВСУ на юге и снаряды от КНДР: разведка Эстонии раскрыла планы России

Прорыв ВСУ на юге и снаряды от КНДР: разведка Эстонии раскрыла планы России

19:11 Мир
В Крыму мощные взрывы, над Джанкоем – дым: оккупанты жалуются на массовую ракетную атаку

В Крыму мощные взрывы, над Джанкоем – дым: оккупанты жалуются на массовую ракетную атаку

18:57 Украина
"Адская бавовна": стали известны реальные потери от удара ATACMS по Бердянску

"Адская бавовна": стали известны реальные потери от удара ATACMS по Бердянску

18:25 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:11

Прорыв ВСУ на юге и снаряды от КНДР: разведка Эстонии раскрыла планы России

19:10

Почему Европа радуется результатам выборов в Польшемнение

19:02

Соловий и Жадан сняли клип с однополыми поцелуями в храме: священники возмутились

18:57

В Крыму мощные взрывы, над Джанкоем – дым: оккупанты жалуются на массовую ракетную атаку

18:40

БЭБ оценивает оборот нелегальных казино в 12 млрд грн - СМИ

Третья мировая начнется в Европе, Украина ближайшая к ее началу - КочетковТретья мировая начнется в Европе, Украина ближайшая к ее началу - Кочетков
18:25

"Адская бавовна": стали известны реальные потери от удара ATACMS по Бердянску

18:23

Почему не стоит употреблять слово "клікати": языковед удивил ответомВидео

18:17

Радиодиктант 2023: где послушать, куда и когда отправлять

18:15

Gepard, дроны и не только: Германия передала Украине мощный пакет помощи

Реклама
18:07

Почему Плутон не планета: ответ поразит всех, кто стремится к тайнам космосаВидео

17:58

Мощная помощь США для Украины: Байден запросил у Конгресса 61 миллиард долларов

17:50

"Осторожно, грибок": девушка поделилась, как навсегда уничтожить плесень в доме

17:42

"РФ хочет все масштабировать": эксперт сказал, сколько еще сможет воевать Россия

17:35

Вы делали не правильно: какой стороной фольги нужно накрывать мясо в духовке

17:20

Лунный календарь на ноябрь 2023: когда лучше всего планировать свадьбу и стричься

17:20

Байден сравнил Путина с ХАМАС: в Кремле обиделись и приуныли

17:10

Что категорически нельзя делать 22 октября: важные приметы и запреты

16:44

Минометчики ВСУ получили микроавтобус от Favbet Foundation

16:43

"Сильно пьющая": у Соловьева истерично пропесочили антисемитку Захарову

16:43

В нескольких областях +4, а в некоторых +29, налетят грозы: погода в Украине на выходные

Реклама
16:29

В Мальте пройдут новые переговоры без РФ по "формуле Зеленского": СМИ узнали дату

16:15

Заседание в особом формате: Зеленский приехал в Херсонскую областьФотоВидео

16:05

Двойники и тремор: эксперт объяснил, чем рисковал Путин во время визита в КитайВидео

15:42

Трижды ударили ножом: в центре Киева неизвестные напали на военного

15:36

"Слишком долго молчал": Нагиев выступил против власти РФ и обратился к молодежи

15:34

"Мы придем и Украина победит": в Израиле намерены наказать РФ за поддержку ХАМАСВидео

15:23

Лобода впервые после долгого перерыва показала обеих дочерей

15:16

Грета Тунберг заигрывает с террористами: что она заявила о Секторе Газа

14:59

"Ворота ко всей Донетчине": в ВСУ объяснили важность удерживать Авдеевку

14:57

Только гений найдет панду среди сотен пингвинов за 15 секунд: загадка на внимательность

14:55

РФ стянула тысячи солдат: генерал назвал, откуда враг может пойти на штурм Киева

14:54

Будет как новенький: как распушить пуховик после стирки с помощью расчески за 5 минут

14:54

Правительство Израиля сообщило трагические новости об украинцах

14:37

Путина охватила паника: Подоляк раскрыл провал визита главы Кремля в Китай

14:31

"Даже Сталин когти от церкви убрал": звезда "Леси+Ромы" взялся защищать УПЦ МП

14:19

Женщина поделилась действенным лайфхаком, как быстро высушить одежду

14:02

Колоннами на смерть: российское коммандование бросило своих солдат под Авдеевкой

13:28

"Надеюсь, хотя бы вымыл руки": Кулеба потроллил ручкавшегося с Путиным Орбана

13:25

Шли под ручку: Тим Бертон и Моника Белуччи вышли в свет как параВидео

13:23

Страшная потеря для РФ: разведка Британии сообщила о последствиях удара ATACMS

Реклама
13:13

Михаил Ткач. О чем молчит Московский патриархатВидеоблоги

12:53

Взорвали вместе с оккупантами: новые детали операции партизан в МелитополеВидео

12:48

Мишени в Крыму: генерал-разведчик назвал неожиданные цели для ATACMS

12:33

Лунный день 21 октября 2023: Месяц вещует сбывшиеся сны и повышеную чувствительность

12:28

Третья мировая война началась с вторжения РФ в Грузию в 2008 году - Данилов

12:22

Подорожание продуктов осенью: на что подскочат цены и как сильно придется раскошелиться

11:58

"Шампанское" и "коньяк" под запретом: в Украине ввели новые штрафы

11:58

"Воодушевляет украинских воинов и нацию": Зеленский мощно обратился к Байдену

11:47

Гороскоп Таро на ноябрь 2023: Весам - помощь, Стрельцам - поездка, Скорпионам - переменыВидео

11:31

Китайский гороскоп на завтра 21 октября 2023: Лошади - уборка, Дракону - ссора

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять