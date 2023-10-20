В Крыму мощные взрывы, над Джанкоем – дым: оккупанты жалуются на массовую ракетную атаку

Партизаны сообщают, что в Джанкое могли быть попадания ракет. Взрывы слышали также в других местах оккупированного полуострова.

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В Крыму мощные взрывы, над Джанкоем – дым/ коллаж: Главред, фото: скрин, Telegram "Атеш"

В разных частях временно оккупированного Крыма вечером в пятницу, 20 октября, прогремели мощные взрывы. Их слышали местные жители, о чем сообщается в местных пабликах.

В частности, четыре взрыва произошли в городе Джанкой на севере Крымского полуострова. Об этом сообщили партизаны движения " Атеш ". Они отмечают, что возможно в городе были прилеты.

"Джанкой 4 взрыва. Похоже, что угодило куда надо", – говорится в сообщении. видео дня

В "Атеше" уточнили, что получили такую информацию от своего агента.

В то же время в пророссийских пропагандистских пабликах начали скулить о том, что по Крыму и оккупированной части юга Украины якобы было выпущено от 10 до 15 ракет. При этом в традициях российской пропаганды такие паблики сообщают, будто российские захватчики "успешно отразили атаку" и говорят о "хорошей работе российского ПВО".

Также сообщалось, что оккупанты закрывали Крымский мост для автомобильного транспорта из-за ракетной опасности.

Взрывы в Крыму/ Telegram "Крымский ветер"

Взрывы в Крыму/ Telegram "Крымский ветер"

Взрывы в Крыму

Напомним, в ночь на 18 октября в Крыму раздались взрывы . Жители временно оккупированного полуострова сообщали о сильных взрывах в Евпатории, вблизи Заозерного и в районе села Ромашкино.

Также вечером 18 октября сообщалось, что в Севастополе жесткий "прилет", в небо поднялся столб дыма. По предварительным данным, взрыв прогремел в районе поселка Сахарная Головка. В сети разлетелись фото и видео с места прилета.

Напомним, в ГУР назвали "жирные" цели для БПЛА и ракет в Крыму . Украина продолжит избивать по логистике и мощностям врага в Крыму в рамках плана по разрыву "сухопутного" коридора РФ к этой зиме, отметил представитель ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий.

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