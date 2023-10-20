В нескольких областях +4, а в некоторых +29, налетят грозы: погода в Украине на выходные

Температура воздуха в выходные будет очень отличаться в разных областях Украины. Также в субботу и воскресенье ряд областей будут заливать дожди с грозами.

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Погода в Украине – в нескольких областях будет +4, а в некоторых +29, налетят грозы/ unsplash.com

Погода в Украине на выходные, 21 и 22 октября, будет очень контрастной. Она будет отличаться тем, что температура воздуха будет сильно колебаться в разных областях. Так, если в некоторых северных регионах температура будет кое-где опускаться до +4 градусов, то в южных областях она в субботу, 21 октября, даже достигнет +29 градусов.

Теплые температуры накроют большую часть нашего государства, кроме севера. Такой прогноз погоды на выходные сделал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Также он уточнил, что дожди больше всего выпадут в западных и северных областях, местами они будут сопровождаться локальными грозами.

Погода в Украине 21 октября

В субботу, 21 октября, в западных областях не будет существенных осадков. Кратковременные дожди и местами грозы только выпадут днем в Карпатах и Закарпатье. Ветер будет южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от +13 до +18 градусов, днем от +20 до +25, в Карпатах и Полесье от +15 до +20 градусов.

В северных регионах нашего государства ночью будет идти умеренный дождь, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет от +6 до +11 градусов, днем от +10 до +15 градусов. Но в некоторых областях будет еще холоднее – на севере Черниговской и Сумской областей в течение суток от +4 до +9 градусов.

В центральных областях осадков не ожидается, но будет переменная облачность. Небольшой дождь ночью и утром может быть только в Полтавской области. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет от +10 до +15 градусов, днем от +18 до +23.

В южных областях осадков не ожидается, погода будет малооблачная. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от +11 до +16 градусов, днем от +24 до +29.

В восточных областях утром и днем небольшой дождь, в Харьковской области он будет умеренным. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +9 до +14 градусов, днем от +16 до +21.

Погода в Украине 21 октября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 22 октября

В воскресенье, 22 октября, к дождям следует готовиться жителям западных областей. При этом местами на западе дожди с грозами. Ночью и утром местами будет держаться туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от +10 до +15 градусов, днем от +18 до +23.

В северных регионах нашего государства ночью будет идти небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от +6 до +11 градусов, днем от +11 до +16, в Киевской области от +17 до +22.

Воскресная погода в центральных областях без осадков, но с переменной облачностью. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет от +10 до +15 градусов, днем от +19 до +24.

В южных областях и в Крыму в воскресенье переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от +9 до +14 градусов, днем от +20 до +25, в Крыму местами до +28 градусов.

В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от +7 до +12 градусов, днем от +12 до +17.

Погода в Украине 22 октября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине

Ранее прогноз погоды на выходные обнародовали в Укргидрометцентре. Там отметили, что погода будет относительно теплой. При этом будет облачно, в некоторых регионах пройдут дожди. Лишь в южных областях ожидаются летние +27 градусов, а осадков не будет.

Ранее синоптики Наталья Диденко и Игорь Кибальчич рассказали, в каких регионах испортится погода. Они сообщили, что дожди накроют большинство областей, кое-где – со снегом . Температура воздуха начнет подниматься в большинстве областей, но погода в Украине в ближайшие дни будет преимущественно дождливая.

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