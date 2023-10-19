Дожди накроют большинство областей, кое-где – со снегом: в каких регионах испортится погода

Температура воздуха начнет подниматься в большинстве областей, но погода в Украине в ближайшие дни будет преимущественно дождливой.

https://glavred.info/synoptic/dozhdi-nakroyut-bolshinstvo-oblastey-koe-gde-so-snegom-v-kakih-regionah-isportitsya-pogoda-10509577.html Ссылка скопирована

Погода в Украине – дожди накроют большинство областей, кое-где – со снегом/ unsplash.com

Погода в Украине в пятницу, 20 октября, хоть и порадует повышением температуры воздуха, но расстроит дождями. В Украину приедет атмосферный фронт, поэтому мощные осенние дожди пройдут в большинстве областей. Осадков не ожидается только на юге нашего государства – там должна быть теплая погода с солнечными прояснениями.

Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко. По ее словам, температура воздуха 20 октября будет резко отличаться в разных регионах страны. В то время, как на севере и еще в нескольких областях будет достаточно прохладно, то юге будет очень тепло как для осени.

видео дня

"Ветер юго-западного направления будет достигать сильных порывов на юге и востоке Украины, на остальной территории он будет умеренным, восточного направления. Температура воздуха далее испытывает нервы синоптиков. На крайнем севере +8+12, на Закарпатье и в Черновицкой области, а также в Одесской области +20+23 градуса. В большинстве областей Украины +12+17 градусов, местами в центральной части до +19 градусов", – рассказала Диденко.

Согласно прогнозу Диденко, 21 октября на юге Украины будет очень тепло/ Facebook Наталья Диденко

Погода в Киеве 20 и 21 октября

В столице Украины в пятницу, 20 октября, стоит будет брать с собой зонт, выходя из дома. Сильный дождь ожидается утром. Небо будет облачным, а воздух – влажным и сравнительно теплым. Температура будет держаться на уровне около +12 градусов.

В субботу, 21 октября, в Киеве будет от +10 до +13 градусов, в воскресенье – до +18 градусов.

В выходные осадков в Киеве не прогнозируется. По предварительным прогнозам, первый серьезный дождь в столице Украины ожидается в следующую среду, 25-го октября.

При этом синоптик напомнила, что 21 октября температура воздуха на юге нашего государства будет практически летней. В Одесской области вообще в этот день ожидается до +30 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Погода в Украине 20 октября

Как сообщает кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, во второй половине текущей недели температура воздуха в Украине будет распределяться очень неравномерно. Так, в то время, как в северных областях будет царить преимущественно холодная погода, в южных кое-где столбик термометра будет показывать летние температуры воздуха.

Поскольку в пятницу и субботу произойдет усиление циклонической деятельности, практически по всей территории Украины пройдут дожди, сообщает meteoprog прогноз Кибальчича.

В пятницу, 20 октября, по всей территории нашего государства возможны сильные осадки, на Полесье – с мокрым снегом.

"Ночью температура воздуха ожидается около +3°С на северо-западе страны, и до +15°С в южной части. Днем в северных и западных регионах столбики термометров покажут +3...+8°С, в центральных, восточных и южных регионах воздух прогреется до +12...+23°С", – рассказал синоптик.

Ветер на севере и западе Украины будет северо-восточным, в южных и восточных регионах – юго-западным, 5-10 м/с.

Погода в Украине 20 октября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 21 октября

В субботу, 21 октября, дождливая погода будет сохраняться в западных, северных и восточных областях. Дождей не ожидается в центральных и южных регионах – там будет тепло и преимущественно без осадков.

"Температура воздуха ночью в северных и западных областях ожидается в пределах +2...+7°С, на юге страны будет +11...+16°С. Днем максимальные значения температуры достигнут отметок +5...+12°С, в южной части и в Крыму потеплеет до +22...+27°С. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с", – отметил Кибальчич.

Погода в Украине 21 октября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 22 октября

В воскресенье, 22 октября небольшие, а кое-где умеренные дожди ожидаются в северных областях нашего государства. Во всех остальных регионах осадков не ожидается.

"Ночью температура воздуха составит +3...+8°С, днем ожидается +7...+12°С, в западных и южных регионах столбики термометров поднимутся до +13...+18°С. Ветер восточный, 7-12 м/с", – рассказал синоптик.

Погода в Украине 22 октября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине на неделю

Ранее Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко рассказали, какой будет погода в Украине на неделю с 16 по 22 октября. Половину недели по всем областям будет обильно лить дождь, но в нескольких регионах еще будут заморозки.

В то же время кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, что Украину атакуют мощный ливень и снег, и назвал даты. Он отметил, что несколько дней текущей недели будут лить сильные дожди практически во всех областях. Погода в Украине станет значительно холоднее.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в нескольких областях Украины ударит +30 градусов, и назвала дату. Еще в части регионов температура воздуха хоть и не будет такой жаркой, но поднимется до +18...+23 градусов.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.