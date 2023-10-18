В нескольких областях Украины ударит +30 градусов: синоптик назвала дату

Еще в части регионов температура воздуха хоть и не будет такой жаркой, но поднимется до +18...+23 градусов.

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Погода в Украине – в нескольких областях ударит +30 градусов/ unsplash.com

Погода в Украине, несмотря на такой существенный холод, который царит сейчас, к выходным станет теплее. В некоторых областях температура воздуха "перескочит" на летние показатели, а кое-где даже будет жаркой – достигнет +30 градусов. Такие высокие температуры ожидаются в субботу, 21 октября.

Прогноз погоды на ближайшие дни уточнила синоптик Наталья Диденко. При этом она объяснила, почему в предыдущие дни прогноз погоды отличался и жарких температур не было заметно. По ее словам, ранее прогностические модели показывали, что в субботу якобы должен был быть мокрый снег и сильный холод. Но погода резко изменилась. Мы будем на линии распределения холодного и теплого воздуха, и теперь метеорологические модели показывают сильное потепление.

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По словам Диденко, температура воздуха 21 октября будет почти летней, а на юге нашего государства будет до +25...+30 градусов.

Согласно карте, которую опубликовала синоптик, жарче всего будет в Одесской области, частично в Николаевской, а также в других соседних с Одесской областях. Но в некоторых областях будет холодно. Например, в Черниговской и Сумской областях ожидается +7+9.

"В субботу (21 октября – ред.) никакого тебе снега и, наоборот, повышение температуры воздуха до невероятных +15+19 градусов, в центре до +18+23 градусов, а на юге до +25+30 градусов", – отметила Диденко.

Погода в Украине 21 октября местами будет даже жаркой/ Facebook Наталья Диденко

Погода в Украине 19 октября

Согласно прогнозу Натальи Диденко, в четверг, 19 октября никаких серьезных осадков в Украине не предвидится. Везде будет преимущественно сухая погода, только в околокарпатских областях есть вероятность небольшого дождя.

"На юге и, соответственно, на морях, ожидается сильный ветер. Температура воздуха самой низкой будет на севере и западе, +9+12 градусов, на востоке, юге и в центральной части Украины +12+19 градусов. Ночные и утренние туманы", – рассказала синоптик.

Погода в Украине 19 октября/ Укргидрометцентр

Погода в Киеве 19 октября

В столице Украины 19 октября осадков не ожидается, но солнца будет меньше. Ночью температура воздуха составит от +2 до +5 градусов, а днем – от +9 до +11 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Погода в Украине 20 октября

В пятницу, 20 октября, атмосферный фронт принесет дожди в Украину. Осадков не будет только в южной части нашего государства.

"Будет почти везде тепло, +12+18, на юге до +22 градусов. Но на севере холодно, днем всего +6+12 градусов", – спрогнозировала синоптик.

Погода в Украине 20 октября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине на неделю

Ранее Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко рассказали, какой будет погода в Украине на неделю с 16 по 22 октября. Половину недели по всем областям будет обильно лить дождь, но в нескольких регионах еще будут заморозки.

В то же время кандидат географических наук и метеоролог Игор Кибальчич рассказал, что Украину атакуют мощный ливень и снег, и назвал даты. Он отметил, что несколько дней текущей недели будут лить сильные дожди практически во всех областях. Погода в Украине станет значительно холоднее.

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