Украину атакуют мощный ливень и снег: где будет самая плохая погода

Несколько дней текущей недели будут лить сильные дожди практически во всех областях. Погода в Украине станет значительно холоднее.

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Погода в Украине – наше государство атакуют мощный ливень и снег/ unsplash.com

Погода в Украине на неделю, с 16 по 22 октября, будет контрастной. Будет происходить колебание температуры воздуха и атмосферного давления, ожидаются дожди разной интенсивности.

Таким прогнозом погоды поделился кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog. Он отметил, что в Украине будет преобладать циклоническая деятельность, а это приведет к тому, что практически по всей территории нашего государства пройдут дожди.

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Распределение температур воздуха будет неравномерным. На юг государства будут влиять теплые воздушные массы, поэтому там будет теплее. В то же время на территорию западных и северных областей периодически будет поступать холодный воздух с севера. Поэтому дневная температура воздуха будет колебаться от +4..+6 градусов Цельсия на крайнем севере до+21...+23°С на юге и в Крыму.

Погода в Украине 16 октября

В первый день недели, 16 октября, нашу страну накроют мощные дожди, особенно сильными они будут утром и вечером в центральных и северных областях.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11°С, днем +8...+13°С. В западных и северо-западных областях ночью +2...+7°С, днем +6...+11°С.

Погода в Украине 16 октября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 17 октября

Во вторник, 17 октября, будет наблюдаться переменная облачность, осадков не ожидается. Небольшие кратковременные дожди будут только ночью и утром на севере левобережья.

Ветер западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +1...+6°С, в западных областях местами до -2°С, днем +8...+13°С.

Погода в Украине 17 октября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 18 октября

В среду, 18 октября, будет облачная погода с прояснениями. Ночью осадков не ожидается. Небольшие дожди будут утром и днем в северных и местами центральных областях. Во всех других областях существенных осадков в дневной период не предвидится.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7°С, днем +9...+14°С, в южной половине местами до +17°С.

Погода в Украине 18 октября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 19 октября

В четверг, 19 октября, сильные дожди накроют Украину ночью. Они будут идти в южных областях и в Приазовье. Днем осадков следует ожидать в западных и центральных регионах, а в карпатском регионе дожди местами будут очень значительные. В северных и восточных областях без существенных осадков. Ночью и утром местами будут туманы.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в южных областях южной четверти, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7°С, днем +9...+14°С. В южных областях и в Крыму ночью +7...+12 °С, днем +14...+19°С.

Погода в Украине 19 октября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 20 октября

В пятницу, 20 октября, дождливая погода только усилится. По всей территории нашего государства будут осадки, кое-где очень значительные. На Полесье даже ожидается мокрый снег.

Ветер в северных и западных областях северо-восточный, в южных и восточных областях юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +3°С на северо-западе страны до +15 °С в южной половине. Днем в северных и западных областях +3...+8°С, в южных, центральных и восточных регионах +12...+23°С.

Погода в Украине 20 октября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 21 октября

В субботу, 21 октября, дожди и холодная погода будут оставаться в северных, западных и восточных областях. А вот в центральных и южных областях погода немного изменится – там будет достаточно тепло и преимущественно без осадков.

Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью распределится следующим образом: от +2...+7°С в северных и западных областях до +11...+16°С на юге страны. Днем максимальные значения температуры достигнут +5...+12°С, в южной половине и в Крыму +22...+ 27°С.

Погода в Украине 22 октября

В воскресенье, 22 октября, небольшой, местами умеренный дождь будет в северных областях нашего государства. Во всех остальных регионах осадков не ожидается.

Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8°С, днем +7...+12°С, в южных и западных областях +13...+18°С.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog.com

Погода в Украине

Ранее Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко рассказали, какой будет погода в Украине на неделю с 16 по 22 октября. Половину недели по всем областям будет обильно лить дождь, но в нескольких регионах еще будут заморозки.

Также ранее синоптики отметили, что в октябре температура воздуха опустится до -23 градусов. В целом средняя месячная температура будет на 1-1, 5 градуса выше нормы. Ожидается, что за октябрь 2023 года в некоторых регионах Украины количество осадков составит 129 мм.

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