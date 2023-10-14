Только гений найдет грабителя на картинке за 15 секунд: хитрая оптическая иллюзия

Грабитель хорошо спрятался на улице мегаполиса. Очень много деталей будут отвлекать от его поиска.

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Нужно найти грабителя на рисунке за 15 секунд/ ua.depositphotos.com, fresherslive

Оптические иллюзии обычно настолько сложные, что разобраться в них может не каждый. Следующая загадка заставит вас собрать воедино всю свою внимательность, ведь нужно будет найти грабителя в мегаполисе.

Задание нужно выполнить всего за 15 секунд, пишет Fresherslive. Если вы хотите успеть уложиться в это время, придется разогнать свое мышление на полную скорость.

Если вам кажется, что эта задача окажется простой, то вы очень ошибаетесь. Начав разгадывать эту загадку, уже через несколько секунд можно понять, что не всё так просто и понятно.

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На картинке мы видим улицу большого города. В поле зрения оказываются настолько высокие многоэтажки, что даже невозможно понять, сколько у них этажей. Также одними из первых в поле зрения попадают большие и яркие экраны, на которых транслируется реклама, и рекламные баннеры.

Но такое большое количество зданий, рекламных баннеров и других ярких элементов "играют" против нас, ведь не помогают в поисках, а лишь отвлекают внимание от основной задачи. Поэтому нужно хорошо сосредоточиться именно на том, что мы ищем.

Когда разгадаете загадку и найдете грабителя в мегаполисе, можете поделиться этой загадкой со своими родными и друзьями – вдруг они тоже захотят проверить, насколько быстро смогут справиться с задачей.

Нужно найти грабителя на рисунке за 15 секунд/ fresherslive

Если вам не удается найти грабителя, даем небольшую подсказку – обратите внимание на правый нижний угол картинки. Ничего странного там не замечаете?

Внизу мы оставили правильный ответ.

Если присмотреться к правому нижнему углу рисунка, то заметно, что там стоит серая фигура с большим мешком за плечами – очевидно, грабитель что-то украл и несет эти вещи с собой в мешке.

Грабитель спрятался в правом нижнем углу/ fresherslive

Ранее мы рассказывали о оптической иллюзии, испытывающей внимательность – нужно найти сову за 10 секунд. Запутанная загадка заставит быть максимально сосредоточенными, ведь птица очень хорошо спрятана от взглядов.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти спящего кота среди камней за 10 секунд. Заметить, где же именно спрятался котик, сможет не каждый.

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