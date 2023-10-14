Как правильно говорить – "з другого боку" или "з іншого боку": ответ Авраменко

Когда мы хотим назвать несколько характеристик одного и того же объекта, то какие фразы нужно использовать – "з іншого боку" или "з другого боку"?
На этот вопрос ответил в своем уроке известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко.
"Когда мы что-то характеризуем, то часто используем конструкции "з одного боку" и "з іншого боку". Может надо сказать не "з іншого боку", а "з другого боку"? Так, до недавнего времени чаще употребляли конструкции "з одного боку" и "з другого боку". Однако ученые Института украинского языка, в частности, и профессор Екатерина Городинская советуют употреблять выражение "з іншого боку", – объяснил языковед.
Он отметил, что тот, кто использует соединение "з одного боку" – "з іншого боку" не ограничивает его только двумя аспектами анализа.
"Вот пример. Вы выбираете своему малышу мягкую игрушку и нервничаете: "Так, вона з одного боку гарна, з іншого боку м’яка, а ще з іншого боку – недорога". То есть аргументов может быть не только два – "з одного боку і з другого", но и три, четыре и даже больше. Именно поэтому на украинском языке правильно говорить "з одного боку" и "з іншого боку", – объяснил Авраменко.
Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно говорить – "з другого боку" или "з іншого боку":
Кто такой Александр Авраменко?
Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).
Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.
Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.
Ранее языковед объяснил, как сказать на украинском "входить во вкус". В украинском языке этот русский фразеологизм можно заменить тремя красивыми соответствиями.
Также ранее Авраменко объяснил, как правильно говорить - "жилий" или "житловий будинок". Эти слова имеют совершенно разное значение, поэтому не стоит путать их в речи.
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