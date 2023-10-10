Нужно найти мопса на картинке за 10 секунд: запутанная оптическая иллюзия

Увидеть животное, которое спряталось на оживленной улице, будет непросто, и справятся с этим лишь очень внимательные люди.

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Нужно найти мопса на картинке за 10 секунд/ коллаж: Главред, фото: fresherslive, unsplash.com

Оптические иллюзии очень хорошо подходят для тех, кто хочет развить свой мозговой потенциал. Такие загадки отличаются своей сложностью и непредсказуемостью, ведь не всегда на картинке всё так, как нам кажется на первый взгляд. В следующей оптической иллюзии нужно найти собаку породы мопс в мегаполисе.

На разгадывание загадки дается всего 10 секунд, что делает ее еще более сложной, пишет Fresherslive.

На картинке мы видим пешеходную улицу в мегаполисе, которая пролегает между высокими домами. Вечерняя улица, по которой движется много людей, освещена большим количеством фонарей.

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Но где-то среди людей незаметно притаилась собака, которая очень умело прячется от наших глаз. Ее практически нереально заметить "невооруженным глазом" – придется очень хорошо присматриваться. Мопса найдут лишь очень терпеливые люди, ведь придется проявить незаурядную усидчивость.

При рассматривании картинки стоит мыслить шире. Не всегда правильными могут оказаться те идеи, которые придут на ум первыми – иногда важно приглядываться к таким закоулкам рисунка, о которых мы и не подумали бы.

Когда разгадаете загадку, можно предложить ее своим родным и друзьям – вдруг они тоже захотят проверить свою наблюдательность. А затем можно сравнить время, которое каждый из вас потратит на задание, и определить победителя.

Нужно найти мопса на картинке за 10 секунд/ fresherslive

Если вам не удается найти мопса, даем небольшую подсказку – обратите внимание на выход из заведения общественного питания справа.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Собака спряталась у выхода из заведения/ fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти быка на картинке за 15 секунд. Не каждому удастся разгадать эту загадку, еще и за такой короткий промежуток времени.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти цифру 5 среди 3 за 10 секунд. Если вы уверены, что можете бросить себе вызов и посоревноваться со временем, разгадывая загадки на скорость, тогда готовьтесь к сложностям.

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