Безумная загадка для гениев: нужно найти 6 скрытых слов на рисунке за 12 секунд

Не каждый сможет справиться с этой задачей, тем более за такой короткий промежуток времени.

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Нужно найти 6 скрытых слов на рисунке за 12 секунд/ коллаж: Главред, фото: fresherslive, unsplash

Разнообразные оптические иллюзии и головоломки помогают держать в тонусе мозг. Такие задачи являются своеобразной зарядкой для мозга так же, как физические упражнения являются источником энергии и замечательной тренировкой для тела. Следующая загадка многих поставит в ступор, ведь нужно будет найти 6 хорошо замаскированных слов на рисунке с изображением футбольной игры.

На задание дается всего 12 секунд, что делает его еще более сложным, пишет Fresherslive. Если вы готовы посоревноваться со временем, тогда вперед.

На картинке мы видим, как дети играют в футбол. Картинка как раз зафиксировала тот момент, когда девочка забила гол в ворота команды-противника. Игроки команды, которой забили гол, расстроены, в то время как другие игроки радуются, что сделали еще один шаг к победе.

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Где-то на этой картинке замаскированы шесть слов, найти которые сможет не каждый. Слова написаны на английском языке.

Попробуйте внимательно осмотреть рисунок и отыскать все нужные слова. Если очень трудно уложиться в 12 секунд, не стоит расстраиваться – выделите себе больше времени и продолжайте поиски.

Когда завершите разгадывать загадку, можете предложить ее своим родным и друзьям – возможно они тоже будут не прочь проверить свою внимательность и наблюдательность. А после того, как они найдут правильные ответы, вы сможете сравнить потраченное время и определить, кому удалось разгадать загадку быстрее других.

Нужно найти 6 скрытых слов на рисунке за 12 секунд/ fresherslive

Если вам не удается найти скрытые слова, даем небольшую подсказку – внимательно присмотритесь к деревьям, футбольным воротам, листьям на траве и волосам детей.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Слова хорошо замаскированы/ fresherslive

Ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти поросенка в цирке за 15 секунд. Животное спряталось так хорошо, что лишь единицы смогут его найти, а еще меньше людей сможет уложиться в предложенное время.

Также ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти бабочку на дереве за 15 секунд. Если вам удастся найти правильный ответ так быстро, то вы попадете в узкий круг самых сообразительных людей.

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