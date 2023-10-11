"Бабье лето" будет коротким: синоптик назвала дату, когда в Украину вернется холодина

По данным синоптика, после "бабьего лета" в Украину вернутся дожди, а температура воздуха будет опускаться ниже 0 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на октябрь / фото: pexels

Погода в Украине осенью в этом году будет по настоящему осенней. Это "бабье лето" будет недолгим. Оно продлится всего 3-4 дня. Об этом заявила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, сообщает Украинское радио.

По ее данным, настоящая осень ворвалась в Украину 1-2 октября. Тогда страну накрыло сильное похолодание, выпал первый снег и начались заморозки. Однако сейчас в Украину возвращается тепло. Это "бабье лето" продлится до 15 октября.

"До 15 октября мы будем иметь температурные показатели от 18 до 22-23 градусов днем. Ночная температура также 5-10 градусов, кое-где до 12", — говорит Наталья Голеня.

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После этого в Украину вернется холодрыга и придет она с северо-запада через Балтию и страны Скандинавии. Тогда страну накроют дожди, а температура воздуха сильно снизится.

Ожидается, что после 20 октября ночная температура воздуха будет ниже 0 градусов, а дневная 5-8 градусов.

Погода в Украине на осень 2023

Синоптики считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Также синоптики отметили, что в октябре температура воздуха опустится до -23 градусов. В целом средняя месячная температура будет на 1-1, 5 градуса выше нормы. Ожидается, что за октябрь 2023 года в некоторых регионах Украины количество осадков составит 129 мм.

8 октября стало известно о том, что в Украине выпал первый снег. Снег выпал в Карпатах на горе Поп Иван. Эта гора является одной из самых высоких вершин Карпат, а ее высота достигает 2028 м. Она расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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