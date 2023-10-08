В Украине выпал первый снег: куда ворвалась настоящая зима

Погода в Украине ухудшилась и регионы накрыла стужа. В Украине выпал первый снег. Фото и видео уже распространяются в Сети.
Как сообщила путешественница Lesia Cherniatovich, снег выпал в Карпатах на горе Поп Иван. Эта гора является одной из самых высоких вершин Карпат, а ее высота достигает 2028 м. Она расположена между Ивано-Франковской и Закарпатской областями. Именно на этой горе раньше располагалась обсерватория "Белый слон".
По словам путешественницы, сначала там шел дождь. Уже в 13:30 гору начало засыпать первым снегом.
На странице Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщали, что утром на горе Поп Иван Черногорский был туман и дождь. Тогда температура воздуха была 1 градус тепла. Ветер был не очень сильный - 8 м/с.
Смотрите видео с первым снегом в Украине:
Погода в Украине на осень 2023
Синоптики считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.
Напомним, синоптики предупредили о мощной непогоде - Украину и другие государства может накрыть "коллапс полярного вихря". В октябре и ноябре средняя в месяц температура будет на один градус Цельсия выше нормы, прогнозируют синоптики.
Также синоптики отметили, что в октябре температура воздуха опустится до -23 градусов. В целом средняя месячная температура будет на 1-1, 5 градуса выше нормы. Ожидается, что за октябрь 2023 года в некоторых регионах Украины количество осадков составит 129 мм.
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