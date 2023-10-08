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В Украине выпал первый снег: куда ворвалась настоящая зима

Ангелина Подвысоцкая
8 октября 2023, 17:44 обновлено 8 октября, 17:44
Первый снег выпал в Карпатах. Там температура воздуха составляет 1 градус тепла.
первый снег
В Украине выпал первый снег / коллаж: Главред, фото: facebook / Lesia Cherniatovich

Погода в Украине ухудшилась и регионы накрыла стужа. В Украине выпал первый снег. Фото и видео уже распространяются в Сети.

Как сообщила путешественница Lesia Cherniatovich, снег выпал в Карпатах на горе Поп Иван. Эта гора является одной из самых высоких вершин Карпат, а ее высота достигает 2028 м. Она расположена между Ивано-Франковской и Закарпатской областями. Именно на этой горе раньше располагалась обсерватория "Белый слон".

По словам путешественницы, сначала там шел дождь. Уже в 13:30 гору начало засыпать первым снегом.

видео дня
первый снег
В Украине выпал первый снег / фото: facebook / Lesia Cherniatovich
первый снег
В Украине выпал первый снег / фото: facebook / Lesia Cherniatovich

На странице Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщали, что утром на горе Поп Иван Черногорский был туман и дождь. Тогда температура воздуха была 1 градус тепла. Ветер был не очень сильный - 8 м/с.

Смотрите видео с первым снегом в Украине:

первый снег
В Украине выпал первый снег / фото: скриншот

Погода в Украине на осень 2023

Синоптики считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Напомним, синоптики предупредили о мощной непогоде - Украину и другие государства может накрыть "коллапс полярного вихря". В октябре и ноябре средняя в месяц температура будет на один градус Цельсия выше нормы, прогнозируют синоптики.

Также синоптики отметили, что в октябре температура воздуха опустится до -23 градусов. В целом средняя месячная температура будет на 1-1, 5 градуса выше нормы. Ожидается, что за октябрь 2023 года в некоторых регионах Украины количество осадков составит 129 мм.

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