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Ударят заморозки -5 градусов: погода в Украине на неделю

Алёна Воронина
8 октября 2023, 11:37 обновлено 8 октября, 11:40
Уже наступила метеорологическая осень, говорят синоптики. Погода в течение недели будет холодной, однако в некоторых областях в отдельные дни будут дожди.

Погода, листва, заморозки, природа
Погода в Украине – ударят заморозки -5 градусов/ unsplash.com

Погода в Украине в течение недели с 9 по 15 октября будет достаточно холодной. Холоднее всего будет в начале недели – по всей территории нашего государства ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе. Кое-где температура будет опускаться до -5 градусов.

Но ближе к концу недели столбики термометров немного поднимутся вверх. Таким прогнозом погоды на неделю поделился метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Он отметил, что в течение недели нас ожидает контрастная погода, мы почувствуем колебания температуры воздуха и атмосферного давления.

"В первой половине новой рабочей недели погодные условия в Украине будут формироваться под влиянием глубокой высотной котловины с севера и холодной воздушной массы арктического происхождения. По этой причине будет достаточно ветрено и холодно, особенно ночью", – отметил метеоролог.

По его словам, с середины недели температура воздуха будет повышаться, а ветер будет постепенно ослабляться. Кратковременные дожди будут идти в западных, северных областях и местами в южной половине страны.

Кибальчич отметил, что метеорологическая осень уже наступила, а среднесуточные температуры сейчас держатся в пределах климатической нормы.

Погода в Украине 9 октября

В первый день новой недели, 9 октября, будет холодно и ветрено. В некоторых регионах будет небольшой дождь – осадков следует ожидать ночью местами в северных регионах, а днем в западных областях. В Карпатах снег и мокрый снег.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, в большинстве областей, кроме западной части, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от +2 до +7 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки от -3 до 0 градусов, в Карпатах от -5 до 0 градусов; днем от +7 до +12. В южной части ночью от +3 до +8 градусов, днем от +10 до +15.

Погода в Украине 9 октября
Погода в Украине 9 октября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 10 октября

Во вторник, 10 октября, в южной половине, а также местами на севере левобережья пройдут дожди, на остальной территории Украины преимущественно будет без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от +1 до +6 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки от -3 до 0, днем от +7 до +12. В южных областях ночью от +4 до +9 градусов, днем от +9 до +14.

Погода в Украине 10 октября
Погода в Украине 10 октября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 11 октября

В среду, 11 октября, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет преимущественно юго-западный, на крайнем востоке северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от +3 до -2 градусов, днем от +10 до +15. В южных областях и на Закарпатье ночью от +1 до +6 градусов, днем от +12 до +17.

Погода в Украине 11 октября
Погода в Украине 11 октября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 12 октября

Ночь на четверг, 12 октября, пройдет без осадков, однако днем в северной половине страны будет дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит от +6 до +11 градусов, в восточных областях от +5 до 0; днем от +16 до +21.

Погода в Украине 12 октября
Погода в Украине 12 октября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 13 октября

В пятницу, 13 октября, на левобережье, днем также в Крыму пройдет небольшой, местами умеренный дождь. В других регионах нашего государства страны без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от +7 до +12 градусов, днем от +13 до +18.

Погода в Украине 14 октября

В субботу, 14 октября, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от +2 до +7 градусов, днем от +15 до +20.

Погода в Украине 15 октября

В воскресенье, 15 октября, ночью без осадков, днем местами в западных и северных областях пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от +7 до +12 градусов, днем от +17 до +22.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Погода в Украине

Раньше синоптики предупредили об опасной погоде в воскресенье, 8 октября. В Украине в этот день будут опасные порывы ветра – они будут достигать 15-20 м/с. Погода будет дождливой, существенные осадки будут по всей территории нашего государства, кое-где кроме дождей также будут грозы.

Синоптик Наталья Диденко предупреждала, что в Украине ударят первые заморозки в ночь на понедельник, 9 октября. Заморозки ожидаются в северных, восточных областях и в большинстве центральных.

Какой будет зима в Украине

Народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, какой будет зима в этом году. По его словам, ударят морозы до -25 и налетят снежные бури. Он говорит, что Украину окутают ранние заморозки, а зима будет тяжелой.

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