В Украину идет потепление до +27: в какие регионы вернется лето

Погода в Украине на выходных будет дождливой, но относительно теплой.

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​ Какой будет погода в Украине на выходных 21-22 октября ​ / Фото: pixaby

Погода в Украине в выходные 21-22 октября будет относительно теплой. При этом будет облачно, в некоторых регионах пройдут дожди. Лишь в южных областях ожидаются летние +27 градусов, а осадков не будет.

Погода на завтра в Украине

Как сообщили в Укргидрометцентре, в субботу, 21 октября, температура воздуха ощутимо повысится.

Ночью столбики термометров в Украине в среднем покажут +7…+9 °С, а днем воздух прогреется до +13…+15 °С, местами – до +26…+27 °С.

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Во всех областях в субботу ожидается переменная облачность. Сухо будет только на юге. Дожди прогнозируют на западе, а также в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях.

Погода в Украине 22 октября

В воскресенье почти на всей территории Украины будет пасмурно и дождливо. Сухая погода ожидается лишь на востоке и юге.

Ночью температура воздуха составит +7… +9 °C, на северо-востоке ожидается +6 °C.

Днем столбики термометров в среднем покажут +14… +16 °C. В центральных и южных областях будет значительно теплее - от +22 до +25 °C.

Погода в Киеве на выходных

Ночью в субботу в столице Украины будет облачно с прояснениями. Синоптик прогнозирует дождь. Температура воздуха составит +12°…+10°C. Ветер восточный 3-8 м/с.

Днем в Киеве будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Столбики термометров покажут +20°…+22°C.

В воскресенье, 22 октября, ночью в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха +12°…+10°C.

Днем в столице Украины ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. В воскресенье потеплеет до +20°…+22°C.

Как сообщал Главред, 8 октября в Украине выпал первый снег. Снег выпал в Карпатах на горе Поп Иван. Эта гора является одной из самых высоких вершин Карпат, а ее высота достигает 2028 м. Она расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Новый год 2024.

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