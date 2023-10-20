УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Gepard, дроны и не только: Германия передала Украине мощный пакет помощи

Ангелина Подвысоцкая
20 октября 2023, 18:15 обновлено 20 октября, 18:32
Германия передала Украине почти 4 тысячи снарядов калибра 155-мм.
ВСУ, Германия, Gepard
Германия передала Украине новый пакет помощи / Коллаж: Главред, фото: bundeswehr.de, Командование Объединенных Сил ВС Украины, pixabay

Украина получила мощный пакет военной помощи от Германии. Он включает передачу беспилотников и самоходных зениток Gepard. Это официально подтвердили в Германии, сообщается на сайте правительства страны.

За последнюю неделю Украина получила от Германии 3 зенитные самоходные установки Gepard. Всего Украине передали уже 49 Gepard. Также ВСУ получили 20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun и 20 дронов Vector. Раньше их было 80 и 104 соответственно.

Дополнительно Германия передала 13 машин для охраны границы, 3900 дымовых артиллерийских снарядов DM125 калибра 155-мм. Кроме того Украина получила еще один мостоукладчик BEAVER и 3 тягача HX81 с тремя полуприцепами.

видео дня

Военная помощь Украине

Недавно стало известно о том, что президент США Джо Байден планирует попросить у Конгресса $100 млрд для Украины и Израиля. Как сообщали в Bloomberg, этот пакет военной помощи покроет весь финансовый год.

Однако на фоне войны в Израиле начались разговоры о том, что военная помощь Украине может значительно уменьшиться. Это прокомментировал военный эксперт Александр Мусиенко и назвал причину возможного уменьшения помощи Украине. Он считает, что одной из таких причин может стать приостановление помощи странами с целью нарастить собственные утраченные запасы.

Политический аналитик Александр Кочетков считает, что США могут переключить внимание с Украины. Он рассказал, что делать, чтобы США не уменьшили помощь ВСУ.

Позже стало известно о том, что США передадут Израилю десятки тысяч снарядов, предназначенных Украине. Речь идет об артиллерийских снарядах калибром 155-мм, которые хранились на американских арсеналах в Израиле.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости Германии военная помощь вторжение России
Реклама

Главное за день

"Адская бавовна": стали известны реальные потери от удара ATACMS по Бердянску

"Адская бавовна": стали известны реальные потери от удара ATACMS по Бердянску

18:25 Украина
Gepard, дроны и не только: Германия передала Украине мощный пакет помощи

Gepard, дроны и не только: Германия передала Украине мощный пакет помощи

18:15 Украина
Мощная помощь США для Украины: Байден запросил у Конгресса 61 миллиард долларов

Мощная помощь США для Украины: Байден запросил у Конгресса 61 миллиард долларов

17:58 Мир
Все главные новости

Последние новости

18:25

"Адская бавовна": стали известны реальные потери от удара ATACMS по Бердянску

18:23

Почему не стоит употреблять слово "клікати": языковед удивил ответомВидео

18:17

Радиодиктант 2023: где послушать, куда и когда отправлять

18:15

Gepard, дроны и не только: Германия передала Украине мощный пакет помощи

18:07

Почему Плутон не планета: ответ поразит всех, кто стремится к тайнам космосаВидео

Третья мировая начнется в Европе, Украина ближайшая к ее началу - КочетковТретья мировая начнется в Европе, Украина ближайшая к ее началу - Кочетков
17:58

Мощная помощь США для Украины: Байден запросил у Конгресса 61 миллиард долларов

17:50

"Осторожно, грибок": девушка поделилась, как навсегда уничтожить плесень в доме

17:42

"РФ хочет все масштабировать": эксперт сказал, сколько еще сможет воевать Россия

17:35

Вы делали не правильно: какой стороной фольги нужно накрывать мясо в духовке

Реклама
17:20

Лунный календарь на ноябрь 2023: когда лучше всего планировать свадьбу и стричься

17:20

Байден сравнил Путина с ХАМАС: в Кремле обиделись и приуныли

17:10

Что категорически нельзя делать 22 октября: важные приметы и запреты

16:44

Минометчики ВСУ получили микроавтобус от Favbet Foundation

16:43

"Сильно пьющая": у Соловьева истерично пропесочили антисемитку Захарову

16:43

В нескольких областях +4, а в некоторых +29, налетят грозы: погода в Украине на выходные

16:29

В Мальте пройдут новые переговоры без РФ по "формуле Зеленского": СМИ узнали дату

16:15

Заседание в особом формате: Зеленский приехал в Херсонскую областьФотоВидео

16:05

Двойники и тремор: эксперт объяснил, чем рисковал Путин во время визита в КитайВидео

15:42

Трижды ударили ножом: в центре Киева неизвестные напали на военного

15:36

"Слишком долго молчал": Нагиев выступил против власти РФ и обратился к молодежи

Реклама
15:34

"Мы придем и Украина победит": в Израиле намерены наказать РФ за поддержку ХАМАСВидео

15:23

Лобода впервые после долгого перерыва показала обеих дочерей

15:16

Грета Тунберг заигрывает с террористами: что она заявила о Секторе Газа

14:59

"Ворота ко всей Донетчине": в ВСУ объяснили важность удерживать Авдеевку

14:57

Только гений найдет панду среди сотен пингвинов за 15 секунд: загадка на внимательность

14:55

РФ стянула тысячи солдат: генерал назвал, откуда враг может пойти на штурм Киева

14:54

Будет как новенький: как распушить пуховик после стирки с помощью расчески за 5 минут

14:54

Правительство Израиля сообщило трагические новости об украинцах

14:37

Путина охватила паника: Подоляк раскрыл провал визита главы Кремля в Китай

14:31

"Даже Сталин когти от церкви убрал": звезда "Леси+Ромы" взялся защищать УПЦ МП

14:19

Женщина поделилась действенным лайфхаком, как быстро высушить одежду

14:02

Колоннами на смерть: российское коммандование бросило своих солдат под Авдеевкой

13:28

"Надеюсь, хотя бы вымыл руки": Кулеба потроллил ручкавшегося с Путиным Орбана

13:25

Шли под ручку: Тим Бертон и Моника Белуччи вышли в свет как параВидео

13:23

Страшная потеря для РФ: разведка Британии сообщила о последствиях удара ATACMS

13:13

Михаил Ткач. О чем молчит Московский патриархатВидеоблоги

12:53

Взорвали вместе с оккупантами: новые детали операции партизан в МелитополеВидео

12:48

Мишени в Крыму: генерал-разведчик назвал неожиданные цели для ATACMS

12:33

Лунный день 21 октября 2023: Месяц вещует сбывшиеся сны и повышеную чувствительность

12:28

Третья мировая война началась с вторжения РФ в Грузию в 2008 году - Данилов

Реклама
12:22

Подорожание продуктов осенью: на что подскочат цены и как сильно придется раскошелиться

11:58

"Шампанское" и "коньяк" под запретом: в Украине ввели новые штрафы

11:58

"Воодушевляет украинских воинов и нацию": Зеленский мощно обратился к Байдену

11:47

Гороскоп Таро на ноябрь 2023: Весам - помощь, Стрельцам - поездка, Скорпионам - переменыВидео

11:31

Китайский гороскоп на завтра 21 октября 2023: Лошади - уборка, Дракону - ссора

11:15

"РФ больна семейным алкоголизмом": легендарная российская актриса обругала россиян

10:59

РФ активно перебрасывает технику из Луганска на Купянское направление: партизаны раскрыли детали

10:52

В Украину идет потепление до +27: в какие регионы вернется лето

10:49

ВСУ взорвали одним махом: названо впечатляющее число уничтоженных вертолетов РФ

10:40

Могут ли ФОПы получить бронь от мобилизации: юрист объяснил ситуацию

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять