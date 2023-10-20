Gepard, дроны и не только: Германия передала Украине мощный пакет помощи

Украина получила мощный пакет военной помощи от Германии. Он включает передачу беспилотников и самоходных зениток Gepard. Это официально подтвердили в Германии, сообщается на сайте правительства страны.
За последнюю неделю Украина получила от Германии 3 зенитные самоходные установки Gepard. Всего Украине передали уже 49 Gepard. Также ВСУ получили 20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun и 20 дронов Vector. Раньше их было 80 и 104 соответственно.
Дополнительно Германия передала 13 машин для охраны границы, 3900 дымовых артиллерийских снарядов DM125 калибра 155-мм. Кроме того Украина получила еще один мостоукладчик BEAVER и 3 тягача HX81 с тремя полуприцепами.
Военная помощь Украине
Недавно стало известно о том, что президент США Джо Байден планирует попросить у Конгресса $100 млрд для Украины и Израиля. Как сообщали в Bloomberg, этот пакет военной помощи покроет весь финансовый год.
Однако на фоне войны в Израиле начались разговоры о том, что военная помощь Украине может значительно уменьшиться. Это прокомментировал военный эксперт Александр Мусиенко и назвал причину возможного уменьшения помощи Украине. Он считает, что одной из таких причин может стать приостановление помощи странами с целью нарастить собственные утраченные запасы.
Политический аналитик Александр Кочетков считает, что США могут переключить внимание с Украины. Он рассказал, что делать, чтобы США не уменьшили помощь ВСУ.
Позже стало известно о том, что США передадут Израилю десятки тысяч снарядов, предназначенных Украине. Речь идет об артиллерийских снарядах калибром 155-мм, которые хранились на американских арсеналах в Израиле.
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