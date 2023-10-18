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"Это будет нас сдерживать": эксперт назвал причину возможного уменьшения помощи Украине

Алёна Воронина
18 октября 2023, 16:49 обновлено 18 октября, 16:49
Если Украине будет хватать возможностей, то весной 2024 года будет больше освобожденных территорий и людей.

Александр Мусиенко, военная помощь
Эксперт назвал причину возможного уменьшения помощи Украине/ коллаж: Главред, фото: скрин

Помощь, которую Украина может получить весной 2024 года, оживит действия украинской армии на фронте, и как следствие может быть больше освобожденных от оккупантов территорий.

Но получение такой помощи остается под вопросом. Есть одна причина, которая может замедлить ее предоставление – если другие страны решат приостановить ее, чтобы возобновить истощенные запасы. Такое мнение высказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Главреду.

"Я думаю, что это (получение военной помощи весной – ред.) оживит наши наступательные действия, и будет больше освобожденной территории и людей. Но всё будет зависеть исключительно от наших способностей. Потому что наши партнеры могут рассматривать вариант обновления запасов, которые сейчас иссякли, и которые надо восстановить" – отметил военный эксперт.

По его словам, возобновление таких запасов может занять определенное время, и в это время действия украинских военных на фронте будут замедлены.

"Это может занять определенный промежуток времени, и, соответственно, сдерживать нас в определенных действиях. Но, в конце концов, шансы на возобновление наших наступательных действий весной сохраняются", – подытожил Мусиенко.

Смотрите видео интервью Александра Мусиенко Главреду:

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Военная помощь Украине от США

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые ударили ATACMS по россиянам. Украине негласно передали ракеты ATACMS, которые она уже применила по российским целям, узнали СМИ.

Также сообщалось, что Украина получила все обещанные американские танки Abrams. США передали Украине 31 танк M1A1 Abrams американского производства, о чем обещали ранее, сообщил представитель армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл. Бойцы ВСУ, которые проходили обучение на таких танках, уже вернулись в Украину.

Издание Bloomberg сообщило, что Байден планирует попросить у Конгресса $100 млрд для Украины и Израиля. Детали пакета военной помощи всё еще прорабатываются. Его сумма покроет весь финансовый год.

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