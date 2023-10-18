Стратегический замысел врага заключается в том, чтобы держаться в боях минимум до весны следующего года, отметил эксперт.

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Россия хочет переключить внимание ВСУ с юга на восток, на очереди штурм Марьинки - Мусиенко / Главред

Уже несколько дней россияне проводят штурмы на авдеевском направлении. Российские войска пытаются взять Авдеевку в окружение, однако несут большие потери в технике и живой силе.

В интервью Главреду военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, почему россияне штурмуют Авдеевку, чем штурмы Авдеевки и Марьинки отличаются от штурма Бахмута, и какие планы у РФ на зиму.

Объясните, пожалуйста, для чего россиянам Авдеевка – почему они там так активизировались в эти дни?

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Необходимо понимать общую ситуацию. Российские подразделения и их командование во время ведения украинского контрнаступления на юге опасаются, что в случае наших успехов может быть расширен плацдарм, что даст возможность активно применять танки и тяжелую технику. Чего, конечно, не хотелось бы оккупантам, потому что они понимают, что это будет иметь для них максимально негативные последствия. Враг входит в зиму (и это уже тенденция, о которой можно говорить), и в целом, чтобы отвлечь наше внимание от юга, наблюдается увеличение огневой активности и боевых действий на востоке. Именно поэтому сейчас стало горячо под Авдеевкой, в районе Купянска и Лимана. Это все было прогнозировано, войска там накапливались. То есть первая причина заключается в том, чтобы втянуть нас в бои на востоке, чтобы ограничить (если не вообще исключить) возможности ведения контрнаступательных действий на юге.

Вторая причина заключается в том, что исходные позиции, которые оккупирует враг, предоставляли возможность начать боевые действия так, как их начали российские войска с целью взятия Авдеевки в окружение – этого никто не скрывал. Хочу напомнить, что еще зимой-весной этого года, во время битвы за Бахмут, в районе Авдеевки так же продолжались активные боевые действия. И так же были сообщения украинского Генштаба о том, что враг планирует и реализовывает замысел относительно окружения города. Соответственно, тогда они создали для себя северный и южный фланги, и там остановились, потому что были блокированы украинскими войсками. Сейчас, используя эти позиции, оккупанты начали штурмовые действия.

Третий момент - с 2014 года, Россия продемонстрировала маниакальную одержимость окружениями. Потому что россияне, как только случается битва, постоянно говорят, что "украинские войска будут в окружении", уже "окружены" и так далее. То есть здесь еще и срабатывает информационно-пропагандистский эффект. Если бы им удалась эта атака, они бы сейчас это подавали как победу, которую можно было бы использовать всю зиму независимо от того, как бы для них развивалась ситуация.

Смоделируем ситуацию - если россиянам удастся взять Авдеевку в окружение, как они могут использовать это?

Мне очень трудно представить, что им удастся окружить, если посмотреть на факты и то, как происходят их атаки. Но даже если это представить, не думаю, что украинские войска в это окружение попали бы. Они бы из него вышли, даже если бы ситуация была критической, и заняли бы другие рубежи для обороны и держали бы их.

На этом продвижение врага было бы остановлено. Посмотрите на пример Бахмута - далеко ли они продвинулись? Россияне не смогли выйти на Часов Яр, хотя хотели на Днепр. Поэтому они бы не смогли продвигаться, но активно использовали и подавали бы как слабость украинских войск и великую победу российских.

Конечно, надо иметь в виду разные планы, но опыт ведения боевых действий за эти 600 дней продемонстрировал, что украинские войска избежали потенциальных окружений везде, где были такие угрозы. А это Горское, Золотое, Северодонецк, Лисичанск, Славянск и многие другие места. За исключением разве что Мариуполя, но и там посмотрите, сколько украинские силы держали сопротивление - это было очень важно и героически. Поэтому если риски окружения уже были бы максимальными, украинский контингент вышел, как бы трудно не было. С боями, но вышли и не подарили бы врагу такой возможности.

В прошлый раз, когда были так называемые дебальцевский, иловайский котлы, Россия использовала их для дальнейших переговоров. Могут ли они так же использовать и ситуацию с Авдеевкой?

Нет. На новейшей истории российско-украинской войны уже можно учиться, и я думаю, что наше командование так же делает выводы – никто врагу такого не подарит. Ни Иловайска, ни Дебальцево уже не будет. Опыт уже демонстрирует, что наши подразделения и их командиры научились действовать так, чтобы не давать врагу политических или военных преимуществ в виде окружения.

Вы сказали, что россияне имели предпосылки, чтобы развивать штурмовые действия. Например, они доходят до Авдеевки, а дальше куда они могли бы пойти в таком случае – какие у них могли быть планы?

Планы могут быть совершенно разными и грандиозными, хоть дойти до Галичины – вопрос в ресурсах и возможностях. Цена штурмов, которые проводит Россия, чтобы захватывать огневые пункты и позиции (речь даже не идет о масштабных операциях) – очень высока. Несмотря на то, что у России большой мобилизационный ресурс, у них еще есть оружие и средства для ведения войны – никто этого не умаляет и не недооценивает врага. Но очевидно, что сегодня тенденции таковы, что украинские силы очень хорошо себя чувствуют в режиме активной обороны, и умеют грамотно обороняться. И то количество уничтоженной техники, сил и средств врага, которое мы увидели в первые дни неудачных попыток атак российских войск, это доказывает.

Представим, что врагу удалось захватить Авдеевку. Наши силы отошли, заняли другие рубежи, укрепили линию, и все, дальше русские не выйдут – я почти уверен, что это движение будет блокировано. Вспомните более сложную ситуацию, которая у нас была зимой прошлого года, когда враг проводил наступление на Авдеевку, Бахмут, Лиман, Угледар. Помните, какими силами штурмовали, и куда они прорвались? Оккупанты постоянно штурмуют Марьинку (и это тоже важное направление), но они никуда не прорвались. Это не умаление угроз, это просто понимание, что ресурсы, которые есть у РФ сегодня, и то, как враг их применяет, не позволяют говорить о способности россиян осуществить масштабный прорыв с выходом на админграницы Донецкой области или движением дальше, на Днепр и Запорожье.

У них есть достаточно сил и средств, чтобы вести боевые действия, время от времени проводить штурмовые действия, у них есть авиация, дроны, артиллерия. Есть и человеческий ресурс, но чувствуется, что это не те контингенты, которые, например, непрерывно в течение 9 месяцев штурмовали Бахмут. Именно поэтому российский диктатор Путин подтвердил мнение, которое несколько недель назад озвучивал министр обороны России Шойгу, о том, что российские войска находятся в активной обороне. Мы ему не верим, но он это сказал для внутренней аудитории России, чтобы там не ждали значительных побед. То есть россияне наступают на Купянск и Авдеевку. Если удастся, скажут: "Ну, видите, мы все-таки отбросили врага и даже в режиме обороны продвинулись". Не удастся, и ВСУ отобьют атаки, то скажут, мол, никто и не думал наступать. В общем - они подстраховались.

Если говорить о наступлении, то обычно оно длится определенное время. Поскольку сейчас они уже почти неделю, как активизировались в Авдеевке, как долго эта фаза может продолжаться?

Пока будет возможность бросать войска на штурмы. Стратегический замысел врага заключается в том, чтобы держаться минимум до весны следующего года и тянуть время в таких боях. Насколько их хватит, покажет режим боевых действий и то, как стремительно они будут нести потери. Поэтому к весне они рассчитывают время от времени вести такие бои. Это не значит, что это может быть каждый день, как это было в районе Бахмута, но время от времени они будут пытаться. Возможно, будут искать другие места - возможно это будет Марьинка или новая активизация в районе Бахмута. Под Лиманом и Купянском они и так пробуют вести наступательные действия. Но я почти уверен, как только наше командование скорректирует действия (я имею в виду действия, направленные на ведение активной обороны), фокус внимания мы сместим на восток, потому что так складываются условия боевых действий. Тогда мы будем уверенно чувствовать себя в режиме активной обороны, ослаблять врага и ожидать, что нам поступят пакеты помощи, необходимые для продолжения штурмовых действий. Потому что враг так же отслеживает, какую помощь мы получаем, что нам обещают, как мы готовимся. И они же понимают, что для них благоприятно складывается так, что они не смогут вести масштабные действия и рассчитывать на стремительные прорывы. Но можем ли мы рассчитывать на это, если не получим необходимые ресурсы, технику, оружие для контрнаступательных действий?!

А почему именно к весне, почему у россиян такая контрольная точка? И, собственно, какие у нас за это время могут открыться возможности? То есть если у РФ не удастся, то что мы можем сделать на контратаках?

Самый первый горизонт планирования, и самый короткий из возможных – это весна, потому что многое станет понятно с точки зрения пакетов поддержки Украины. Будут ли это пакеты оборонительного характера для нас, сможем ли мы эффективно обороняться и разбивать планы врага, но тогда мы не сможем достичь существенного прогресса в контрнаступлении, это надо понимать. Будут ли это пакеты наступательного характера, которые, соответственно, мы будем использовать для наступательных действий. Тогда россияне будут еще изо всех сил пытаться продолжать втягивать нас в бои на востоке, потому что защита юга для врага сейчас является приоритетной задачей. А дальше, в зависимости от пакетов помощи, россияне будут корректировать свои действия.

Что касается наших возможностей, то никто не исключал возможности, даже при условии наступления врага, дать успешный встречный бой: отбить атаки, перейти в наступление и достичь определенных успехов тактического характера. Например, освободить Бахмут, продвинуться дальше и закрепиться на рубежах, которые когда-то были захвачены врагом. Не надо исключать и определенных неожиданностей, которые могут быть с украинской стороны, и наших действий на других направлениях. В частности, на юге. И не только на мелитопольском, а, возможно, и с правого на левый берег Херсонщины. Это так же работа малых групп и мощная огневая поддержка, которые могут создавать определенные условия для отвоевывания новых рубежей и плацдармов. Возможно, не стратегического характера, но тактического.

Кроме Авдеевки и Купянска, о которых вы упоминали, есть ли сейчас участки фронта, где Россия может начать похожие штурмы?

Не исключено, что это может быть район Угледара, бердянское направление, район Старомайорского, где наши силы ведут наступательные действия. Да, там россияне время от времени активизируются, и получаются такие локальные наступательные действия. Так же Марьинка и Бахмут, где враг ведет активные боевые действия. То есть все эти направления с точки зрения возможностей врага находятся в зоне риска. Даже прошедшие осень и зима продемонстрировали, что враг искал варианты по всей линии фронта. В этом году может быть так же. Единственное, что они пока не нашли тех, кто будет новыми "вагнеровцами", готовыми идти гибнуть десятками тысяч за Авдеевку или Марьинку. Они их активно ищут, насколько я понимаю, и в этом будет разница, потому что для "мясных штурмов" желающих сейчас не так много.

Какие у нас могут быть перспективы этой зимой – как может выглядеть эта зимняя кампания? Она вся сосредоточится на востоке, или на юге тоже стоит ждать каких-то активных действий?

Большинство боевых действий сосредоточится на востоке – это будет определяющим направлением с точки зрения боев.

Эти действия будут связаны с тем, что задачей украинских сил будет в уничтожении как можно большего количества сил и средств врага. То есть истощить его, но при этом не истощаясь самим (или минимизировать последствия от такого истощения).

Что касается юга, то нам стоит ожидать определенных неожиданностей – они действительно могут быть в нашу пользу. Определенные операции там могут быть проведены - не с такими большими ресурсами, но у нас остаются для этого определенные шансы. Поэтому какие-то стремительные прорывы с нашей стороны теоретически возможны, но практически все будет понятно из того, насколько мы втянемся в бои на востоке и нужно ли нам будет привлекать ресурсы для них. От этого будет зависеть и то, как на юге может меняться характер ведения боевых действий, но я думаю, что там инициатива будет на нашей стороне.

Не исключено, что враг может усилить обстрелы правобережья Херсонщины, которые есть уже сейчас, концентрировать там определенные войска с целью демонстрации того, что они что-то могут готовить. Но ведь и мы не прекращаем проведение определенных операций с правого на левый берег Днепра – рейды диверсионных групп происходят там постоянно. И сценарий форсирования Днепра, и попытки зайти с фланга для врага малореальны. А если даже и попробуют, то этот вариант обречен на поражение.

В зависимости от того, какую помощь мы получим весной, какие у нас будут перспективы для завершения войны в следующем году?

Я думаю, что это оживит наши наступательные действия, и будет больше освобожденной территории и людей. Но все будет зависеть исключительно от наших способностей. Потому что наши партнеры могут рассматривать вариант обновления запасов, которые сейчас иссякли, и которые надо возобновить. Это может занять определенный промежуток времени, и, соответственно, сдерживать нас в определенных действиях. Но, в конце концов, шансы на возобновление наших наступательных действий весной сохраняются.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

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