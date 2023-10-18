Путин "собрался патрулировать" Черное море: в ВМСУ ответили на его заявление

Дальность пуска ракеты из МиГ-31К составляет около 2 тысяч километров, поэтому патрулирование ими Черного моря выглядит странно, сказал Дмитрий Плетенчук.

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России нет смысла заходить в Черное море ракетами Калибр на МиГ-31К - ВМСУ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Кремль

Военные самолеты страны-оккупанта России постоянно находятся над акваторией Черного моря. Для Украины их присутствие в воздухе не является чем-то новым. Поэтому риторика директора Кремля Владимира Путина о "патрулировании" моря является, скорее, политическим заявлением. Риторику о применении ракет "Кинжал" из МиГ-31 над Черным морем пока нет возможности подтвердить. Об этом заявил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Как сообщает РБК-Украина, он рассказал о том, что российские военно-космические силы постоянно присутствуют над акваторией Черного моря. Для Украины здесь нет ничего нового.

Что касается возможного применения "Кинжалов" из МиГ-31К с Черного моря, информация пока не подтверждается.

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"Они периодически в нашей акватории бывают, ведут разведку и периодически наносят огненное поражение, прежде всего по острову Змеиному. Какая цель, на самом деле понять трудно, тем не менее, такой факт имеет место. Что касается их риторики о применении "Кинжалов" - это мы не можем подтвердить", - объяснил ситуацию Плетенчук.

Также он добавил, что заявление Путина о патрулировании МиГ-31К выглядит странным, поскольку заявленная дальность пуска ракеты такого типа составляет около 2 тысяч километров.

"Поэтому смысла заходить в акваторию самолетами с этим вооружением нет, если, конечно, такие технические характеристики соответствуют действительности. Поэтому эти слова больше выглядят как политические заявления", - подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

Ситуация в Черном море

Украина 13 октября нанесла новые удары по кораблям Черноморского флота РФ. В частности, повреждения получили корабль "Павел Державин" и буксир оккупантов "Николай Муру".

Россия выводит корабли из Крыма, возможности оккупантов снижаются, сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. По его словам, оккупанты отводят корабли из оккупированного Севастополя в Новороссийск.

Россия отводит корабли ЧФ к Новороссийску, однако угроза ракетных ударов по Украине по-прежнему остается высокой, сказала спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк. Враг продолжает удерживать ряд боевых кораблей.

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