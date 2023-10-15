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РФ отводит корабли ЧФ к Новороссийску: остается ли риск ракетных ударов

Андрей Ганчук
15 октября 2023, 10:18 обновлено 15 октября, 10:23
Для кораблей агрессора России нет мест для безопасного базирования, и случай с "Оленегорским горняком" это уже показал, сказала Наталья Гуменюк.
Калибр, корабль РФ
Угроза ракетных ударов РФ по Украине остается высокой - Гуменюк / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Страна-оккупант Россия в условиях угрозы со стороны армии Украины перебазирует свои корабли с захваченного Севастополя к Новороссийску. На данный момент в Черном море корабельная группировка оккупантов составляет 12 единиц, есть и носитель ракет Калибр. Угроза обстрелов украинской территории по-прежнему остается высокой. Об этом заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что Россия перебрасывает корабли Черноморского флота к Новороссийску. Однако враг все еще держит в море корабельную группировку в 12 единиц, которая расположена в районе от восточного Крыма до Новороссийска. Один из кораблей показывает обстановку в Азовском море.

"Среди черноморской группировки есть ракетоноситель. Он подводный и может быть снаряжен до 4 ракет типа "Калибр", - отметила Гуменюк.

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Угроза ракетных ударов по Украине остается высокой

В ответ на вопрос о том, повлияет ли давление ВСУ на корабли Черноморского флота РФ на способность оккупантов наносить удары по Украине, она сказала, что уровень угрозы остается высоким.

"Надо помнить, что угроза достаточно высока. Но передислокация Черноморского флота действительно направлена ближе к Новороссийску, хотя память у них короткая. "Оленегорский горняк" находился там, поэтому и не такое это уже безопасное расстояние", - подчеркнула Наталья Гуменюк.

Ситуация в Черном море

В начале октября в американском Институте изучения войны заявили, что Россия перебросила 14 кораблей в Новороссийск. По мнению аналитиков, российские оккупанты переводы корабли в тыл, поскольку опасаются ударов по их позициям в захваченном Крыму со стороны Сил обороны Украины.

В ВМС Украины назвали потери ЧФ в результате удара по кораблям у берегов Севастополя. По словам спикера Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, украинские войска поразили российский корабль "Павел Державин". Он получил два повреждения.

В разведке Британии узнали о планах России по блокаде морской торговли Украины. По мнению аналитиков британского Минобороны, россияне не готовы пожертвовать своим Черноморским флотом, поэтому вряд ли будут продолжать блокаду украинского экспорта.

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ВСУ Черноморский флот войска России война России и Украины
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