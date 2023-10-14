Страх потери флота и блокада экспорта Украины: в Британии узнали о планах России

Агрессор Россия перевела свои корабли и подлодки с ракетоносителями с оккупированного Севастополя в Новороссийск, считают в разведке Великобритании.

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Россия не будет блокировать морские пути Украины, поскольку боится потерять Черноморский флот - разведка Британии / Коллаж: Главред, фото: СНБО, Википедия

Страна-оккупант Россия в условиях атак армии Украины опасается потери своего Черноморского флота. Оккупанты перевели корабли и подводные лодки из захваченного Севастополя в Новороссийск. Чтобы не потерять корабли, Москва, скорее всего, откажется от блокады украинского экспорта. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

Как полагают в британской разведке, после серии ударов ВСУ в августе и сентябре по российским кораблям, Черноморский флот, вероятно, удвоил оборону. Россия была вынуждена перевести корабли и подводные лодки с оккупированного Севастополя в Новороссийск.

Также аналитики добавили, что оккупантам приходится "защищаться" от надводных и воздушных дронов, а также ракетных ударов Украины. При этом россияне по-прежнему запускают ракеты по территории украинского государства – они могут это делать и с восточной части Черноморской акватории.

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Россия прекратит блокаду морской торговли Украины

В разведке Британии акцентировали внимание на том, что в ситуации, когда Черноморский флот может быть потерян, россияне, вероятно, откажутся от блокады морской торговли Украины.

"Риск дальнейших военных потерь и ужасающих политических последствий откровенной атаки российскими военно-морскими силами на торговое судоходство, скорее всего, перевесит любой выигрыш от попытки заставить блокировать торговлю в Украине", - подчеркнули в ведомстве.

Украина уничтожает корабли Черноморского флота РФ

Армия Украины 13 сентября нанесла удары по большому десантному кораблю "Минск" и подводной лодке "Ростов-на-Дону" российских оккупантов в захваченном Севастополе. По данным западных СМИ, ВСУ впервые поразили подлодку россиян.

Обозреватель Defence Express и научный сотрудник Национального военно-исторического музея Владимир Заблоцкий в интервью Главреду отметил, что Украина прорвала торговую блокаду агрессора России. Теперь, когда Силы обороны выйдут к Азовскому побережью, уже Украина может блокировать судоходство российских оккупантов.

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что 13 октября у Севастополя было подбито еще одно судно РФ – патрульный корабль флота "Петр Державин". При этом украинские войска поразили еще и спасательное буксирное судно "Профессор Николай Муру".

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