Украина уничтожит Крымский мост ракетами ATACMS, войска РФ будут бежать с полуострова - Заблоцкий

Украина ликвидировала мозговой центр управления Черноморским флотом – теперь он напоминает курицу без головы, считает военно-морской эксперт Владимир Заблоцкий.

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Для освобождения Крыма надо истощить оккупантов, уничтожить Крымский мост и устроить блокаду полуострова – Заблоцкий / Главред

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по объектам войск России в оккупированном Крыму. Войска фактически уничтожили штаб Черноморского флота РФ в Севастополе и постепенно устанавливают огневой контроль над полуостровом. Параллельно ВСУ продвигаются на Мелитопольском направлении, шаг за шагом преодолевая "оборонительные" редуты захватчиков, чтобы выйти к административным границам с Крымским полуостровом.

В интервью Главреду военно-морской эксперт, обозреватель Defence Express, капитан 1-го ранга в отставке Владимир Заблоцкий проанализировал, что произошло с Черноморским флотом РФ после удара ВСУ по штабу, рассказал, каким оружием можно уничтожить Крымский мост, объяснил, как Украина может заблокировать России торговые пути, и назвал наиболее вероятный сценарий освобождения захваченного Крыма.

Силы обороны Украины после уничтожения БДК Минск и подводной лодки Ростов-на-Дону поразили штаб Черноморского флота России в оккупированном Севастополе. Как вы считаете, насколько удары ВСУ ослабят российский флот?

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Поражение штаба Черноморского флота РФ – положительное для Украины событие. Были уничтожены структуры самого штаба, мозг флота. Потеряно управление флотом, потому что уничтожены опытные кадры. Потеряна аппаратура, связь и руководящие документы, которые в целом определяют действия флота. Теперь Черноморский флот можно сравнить с курицей, которая с отрубленной головой пытается что-то сделать.

Черноморский флот постепенно теряет свои возможности. Мы успешно прорвали торговую блокаду в Черном море, продвигаемся вперед, вскоре можем выйти к Азовскому побережью и будем способны наносить артиллерийские удары по путям сообщения Ростов-Керчь. Фарватер проходит очень близко к нашему берегу, и уже Украина может устроить блокаду торговли России. Именно по этому пути россияне экспортируют зерно и другие товары, нефть идет из Новороссийска. Такими будут последствия снижения потенциала Черноморского флота и уничтожения штаба.

Этот процесс начался уже давно. Такие события, как освобождение Змеиного, удары по аэродрому Саки в Новофедоровке, уничтожение ПВО противника на Тарханкуте и возле Евпатории, возвращение "вышек Бойко", взрывы на флотском аэродроме Бельбек, яркое тому свидетельство. Все взаимосвязано.

Куда Россия могла бы перебазировать свой флот? Может ли она отвести корабли в Каспийское море?

Нет, в Каспийское море Россия свой флот перебазировать не будет. Во-первых, не все корабли туда можно отвести. Во-вторых, там нет структуры базирования. К тому же такой большой флот с подводными лодками в Каспии не нужен. Россияне именно с Каспия перебросили в Черное море ракетные корабли, а на замену построили там новые.

Корабли Черноморского флота могут отвести в Новороссийск. Во времена Второй мировой войны уже была ситуация, когда флот пошел в порты Кавказа. Но пока такая возможность ограничена – корабли же не отправят в Грузию, которая является отдельной страной.

Как удары по Черноморскому флоту скажутся на возможностях России наносить ракетные удары по Украине?

Теоретически возможности россиян могли бы уменьшиться, но дело в другом. Командование бригадой подводных лодок – это одна структура, бригадой надводных кораблей, в которую входят два фрегата и 3-4 ракетоносителя ракет Калибр – уже другая структура. И они могут действовать вне зависимости от ситуации со штабом Черноморского флота.

Какое вооружение нужно для уничтожения Черноморского флота? Как может измениться ситуация с ударами по флоту после предоставления Украине, например, ракет Taurus и ATACMS?

Черноморский флот можно уничтожить двумя способами. Первый предполагает наличие флота – линейный ответ, флот на флот. Впрочем, это невозможно, потому что у нас нет флота. Поэтому для нас существует второй способ – асимметричный ответ с использованием тех средств, которые нам доступны. И мы это успешно делаем. Противник дезориентирован, потому что не понимает, откуда и когда будет очередной новый удар. Уничтожение или повреждение до двух десятков российских кораблей и других плавсредств является показателем. И это страна, у которой нет флота. Со временем мы восстановим свой флот, но пока его нет. Даже если бы и был свой флот, по военным возможностям он бы уступал потенциалу флота противника или даже мог быть уничтоженным. Даже в таких условиях мы проводим успешные операции. Наша задача – уменьшить военный потенциал флота и противника в целом, чтобы у него не было и мысли даже искоса смотреть в сторону Украины.

Украина уже обладает возможностями для нанесения ударов по Черноморскому флоту. Конечно, ракеты Taurus улучшат наш потенциал, но я бы не сказал, что они критически необходимы. Кроме того, 50 надводных дронов нам пообещала Германия. Я не думаю, что они лучше украинских морских дронов, потому что наше вооружение прошло проверку боем, у него хороший бэкграунд. Возможно, немецкие дроны можно будет использовать как противоминные средства. Мы уже сейчас можем закрыть небо над северо-западной акваторией Черного моря и проводить минные операции. Допускаю определенную совместную операцию с НАТО по разминированию, однако в целом этот вопрос будет решаться уже после завершения войны.

Также для этого нужны и наши тральщики, которые сейчас находятся в Великобритании. Еще два тральщика нам обещали передать Бельгия и Нидерланды. Речь идет о четырех кораблях с надводными дронами. Использование таких кораблей поможет нам дистанционно разминировать все опасные участки в нашей акватории Черного моря.

Каким вы видите сценарий освобождения Крыма? Это может быть освобождение полуострова путем перерезания "сухопутного коридора", уничтожение Крымского моста и новый "жест доброй воли" от оккупантов или вариант, при котором российские войска останутся на полуострове и их надо будет оттуда выбивать?

На мой взгляд, вероятен первый сценарий. Если будет блокада Крыма, россиянам придется искать пути, чтобы обеспечить свои войска и население. Не будет запасов оружия, горючего, продовольствия и даже воды. Блокированный остров превратится в заповедную зону, где будут бегать без оружия злые и голодные зеленые человечки. И будет "жест доброй воли", как уже было в Херсоне и других местах. Вся война – это нарушение логистики: мы пытаемся разрушить их снабжение, а они наше. Наши усилия успешны. Обе стороны несут потери, и у россиян их гораздо больше. Хотя вообще бы не хотелось, чтобы у нас были потери.

Мы видим, как развивается ситуация в отношении Украины. США готовятся принять закон о безопасности в Черном море (закон может обеспечить присутствие НАТО в Черном море, - ред.), разрабатывают решения по восстановлению страны после войны, готовятся острее взяться за борьбу с коррупцией. И Москва уже не будет упираться в Крыму – российские войска будут бежать оттуда, как черт от ладана. На данном этапе война идет за сохранение жизни Путина. Пока что у него есть кошелек, в котором деньги от продажи нефти, но это временно.

Что ждет Крымский мост? Удастся ли его уничтожить?

Я надеюсь, что нам удастся уничтожить Крымский мост, это вопрос времени. Он нам не нужен. Россия сталкивается с проблемами по ремонту эстакады – опору, которая была взорвана во время атаки в июле, надо ремонтировать. Для того, чтобы ее восстановить, надо вообще ее разбирать и заново складывать. Им никто не даст этого делать. Автомобильная и железнодорожная составляющие моста продолжают работать, но с ограничениями.

Думаю, в конце концов, мы таки вынесем Крымский мост ракетами ATACMS.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на днях призвала украинцев покинуть оккупированный Крым. Может ли это заявление свидетельствовать о том, что в ближайшие месяцы начнется полноценная операция по освобождению полуострова?

Мы не можем этого исключать. Верещук сделала то, что и должно делать правительство – предупредить гражданское население о боевых действиях и мерах, которые должны обезопасить людей. В политическом плане ее заявление является сигналом международному сообществу о том, что мы - не россияне, пришедшие на нашу землю, а цивилизованная страна.

Когда может начаться военная кампания по освобождению Крыма? Она будет проводиться в рамках весеннего или летнего контрнаступления ВСУ в следующем году?

Трудно сказать. Хотелось бы, чтобы события разворачивались быстрее, но без истощения российской военной группировки, без уничтожения Крымского моста и блокады Крыма это все будет долго.

Возможно, наступление на Крым будет летом или осенью следующего года, однако возможен и неожиданный удар со стороны ВСУ и зимой. Во время Гражданской войны в России, Крымской войны и во Второй мировой Крым брали в разные времена года. В том числе, и в холода. Там, в отличие от материка, нет черноземов, которые ограничивали бы движение военной техники, особенно в степном Крыму. Заминировать участки россияне там не смогут, потому что уже использовали свои возможности на юге. После прорыва силами обороны южного фронта, выхода на оперативное пространство и ударов по российским войскам в Мариуполе и Бердянске Крымский полуостров будет блокирован, и тогда все пойдет быстрее.

Военная операция по освобождению Крыма все-таки возможна без западных истребителей F-16 и достаточного количества ракет ATACMS?

В таких условиях операция возможна, но это будет очень сложной задачей и с жертвами. Господство в воздухе, которое есть у российских войск, никто не отменял. Воздушное преимущество обеспечивает боевые действия на земле – мы видим, как противник использует авиацию с целью противодействия нашему наступлению. Жаль, что у нас нет средств, которые бы позволили решить эту проблему.

Сейчас ситуация складывается таким образом, что мы не можем не наступать, а противник не может не защищаться. Оккупанты принимают определенные меры, чтобы не потерпеть критическое поражение. Силы обороны Украины уже в нескольких десятках километров от Азовского моря, это представляет определенные угрозы для оккупантов. Мы уже можем перекрывать их логистические пути артиллерийским и ракетным огнем. Но надо выйти к побережью, после чего можно будет отрезать Крым.

Кто такой Владимир Заблоцкий Владимир Заблоцкий – украинский военно-морской эксперт, корреспондент-обозреватель информационно-консалтинговой компании Defense Express. Инженер-кораблестроитель. Автор исследований, статей и монографий по исторической, военной и военно-морской тематике. Публикации Заблоцкого можно найти в таких изданиях, как Defense Express "Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины", Ukrainian Defense Review, "Войско Украины", "Камуфляж", Судоходство, NowaTechnikaWojskowa, StatkiiOkrety, MorzaiOkrety и др.

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