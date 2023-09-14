Украина впервые поразила подлодку и корабль РФ ракетами Storm Shadow – Sky News

Украина при помощи британских ракет Storm Shadow атаковала войска агрессора России в захваченном Севастополе. Армия поразила дальнобойным вооружением вражескую подлодку и корабль. В Британии назвали украинский удар первой известной успешной атакой на российскую подлодку за время полномасштабной войны.
Как сообщает Sky News со ссылкой на украинские и западные источники, в ночь на среду, 13 сентября, Украина применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow по вражеским объектам российских оккупантов у берегов Черного моря в оккупированном Севастополе. В результате ВСУ поразили подлодку и корабль.
"Это были (ракеты, - ред.) Storm Shadow", - сказал один из источников журналистов.
В Минобороны Британии пока не комментировали атаку, однако свою точку зрения озвучил глава британского Королевского флота адмирал Бен Ки.
"(Украинцы, - ред.) демонстрируют, что можно сделать с помощью инновационных мыслительных процессов и готовности пойти на риск", - сказал Ки.
Журналисты подчеркнули, что это первая известная успешная атака на подлодку оккупантов РФ за время полномасштабной войны.
ВСУ нанесли удары по войскам РФ в Севастополе
Вооруженные силы Украины 13 сентября нанесли удары по российским оккупационным войскам в оккупированном Севастополе. Удалось поразить вражеский десантный корабль и подводную лодку.
"Утром 13 сентября ВСУ нанесли успешные удары по средствам ВМС и портовой инфраструктуре оккупантов в Корабельной бухте временно оккупированного Севастополя", - подчеркнули военные.
В Главном управлении разведки Минобороны рассказали, что также удар пришелся и на судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в Севастополе.
"Есть повреждение судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе, в частности оборудования. Если говорить о плавсредствах, то мы можем сейчас подтвердить поражение большого десантного корабля и подлодки", - отметили в военной разведке.
В Офисе президента назвали цель ударов по кораблям РФ в Севастополе. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, нужна демилитаризация Черноморского флота агрессора, чтобы обеспечить безопасность морских торговых путей.
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