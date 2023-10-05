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Россия срочно выводит свои судна из Крыма: перебросила 14 кораблей в Новороссийск

Юлия Куришко
5 октября 2023, 09:38 обновлено 5 октября, 10:08
Россияне, вероятно, перебрасывают подразделения ЧФ из Севастополя на базы, что в более глубоком тылу, считают аналитики.
Россия срочно выводит свои судна из Крыма: перебросила 14 кораблей в Новороссийск
Россия выводит свои корабли из Крыма / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Twitter-Mt Anderson

В Институте изучения войны отметили, что российские военные перебросили из Севастополя в Новороссийск по меньшей мере 10 суден.

В ISW сообщили, что ВС РФ недавно отвели из Крыма фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", три дизельные подводные лодки, пять десантных кораблей и несколько малых ракетных кораблей.

В отчете также упоминается о том, что на спутниковых снимках от 2 октября российский патрульный корабль проекта 22160 впервые появился в порту Феодосии. Как отмечают аналитики, россияне, вероятно, перебрасывают подразделения ЧФ из Севастополя на базы, что в более глубоком тылу.

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Авторы отчета считают, что отвод кораблей с оккупированного полуострова, вероятно, является "попыткой защитить их от ударов Украины по российским объектам во временно оккупированном Крыму".

"Возможно, российские войска временно перебрасывают некоторые корабли в Новороссийск после многочисленных ударов по объектам ЧФ в Севастополе и его окрестностях, но, вероятнее всего, будут продолжать использовать порт Севастополя, который остается базой ЧФ", - сообщили аналитики в отчете.

РФ перебросила корабли в Новороссийск

Согласно данным американского OSINT-исследователя MT Anderson, на снимках, которые обнародовал он в Twitter заметно, что почти полторы десятка кораблей Черноморского флота оккупанты перебазировали из аннексированного Севастополя в Новороссийск, что является крупнейшим портом на юге РФ.

Россия срочно выводит свои судна из Крыма: перебросила 14 кораблей в Новороссийск
Флот РФ перебрасывает корабли / фото: twitter / MT_Anderson

Эксперт сообщил, что в Новороссийск оккупанты перебросили два фрегата проекта 11356 "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", три дизельные подводные лодки, пять больших десантных кораблей и несколько малых ракетных кораблей.

Россия срочно выводит свои судна из Крыма: перебросила 14 кораблей в Новороссийск
Россия перебрасывает корабли из Крыма / фото: twitter / MT_Anderson

Однако, спутниковые снимки от 2 октября говорят о том, что в Феодосии в аннексированном Крыму находятся один большой десантный корабль, тральщики и малые ракетные корабли.

Россия срочно выводит свои судна из Крыма: перебросила 14 кораблей в Новороссийск
Какие корабли были в Крыму 2 октября / фото: twitter / MT_Anderson

А в самом Севастополе, судя по тем же снимкам от 2 октября, остаются четыре больших десантных корабля проекта 775 (по классификации НАТО - Ropucha) и подводная лодка класса Kilo.

Напомним, что Черноморский флот РФ ослаб после украинских атак по штаб-квартире. В Министерстве обороны Британии сообщили, что после успешных украинских ударов Черноморский флот РФ не сможет иметь в акватории Черного моря такой контроль, как раньше.

Раскрыта стратегическая цель украинских атак на Черноморский флот. Спикер ВМС Плетенчук подчеркнул, что Вооруженные силы будут работать в этом направлении и в дальнейшем. Однако это требует средств и времени для планирования.

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война в Украине Черноморский флот
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