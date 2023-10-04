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Выборы во время войны: Зеленский назвал 2 условия для их проведения

Юрий Берендий
4 октября 2023, 18:30
Владимир Зеленский назвал условие проведения выборов в Украине. Несмотря на сложную ситуацию, это реально сделать, однако необходимо обеспечить безопасность.
Зеленский, выборы
Зеленский назвал 2 условия для проведения выборов в Украине / Коллаж Главред, фото: посольство Украины в Португальской Республике, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что выборы можно провести даже во время активных боевых действий на территории Украины. Для этого необходимо, чтобы Верховная Рада внесла все необходимые изменения в законодательство, а также, чтобы была обеспечена безопасность для всех участников процесса.

По словам Зеленского, "ситуация сложная", но выборы могут состояться, "если парламенту удастся решить все задачи по обеспечению доступа к голосованию".

"Важно организовать выборы безопасным способом для людей, которые должны голосовать, не подвергаясь нападениям (со стороны армии РФ). У нас есть эта задача, если нашей стране удастся внести изменения в законы, то в Украине пройдут выборы", - сказал он в интервью итальянскому каналу Sky TG24.

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Владимир Зеленский также отметил, что российский режим будет усиливать ядерные угрозы, но, по его словам, "это проявление не силы, а слабости"

Президент также назвал причины такой риторики со стороны России. По мнению Владимира Зеленского, они прибегают к таким шагам, поскольку ни боевые действия, ни работа дипломатов не дали желаемых для оккупантов результатов.

"Они хотели уничтожить нашу независимость, но не смогли одержать победу на земле. До конца года, по данным нашей разведки, ядерных угроз будет больше", – сказал глава государства.

Более того, президент Украины отверг любой вариант переговоров с Российской Федерацией.

"Диалог? Путин заблокирует любые договоренности. Россия не заинтересована в дипломатическом пути. Были переговоры в Ватикане, даже Турция пыталась, но результат всегда один и тот же: никто не преуспел, не потому, что лидеры не сильны, а потому, что прекращение войны противоречит желаниям Путина. Он решил идти дальше и любое соглашение будет им заблокировано, посмотрите на зерновое соглашение", – подчеркнул гарант Конституции.

Выборы в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что пока за границей из-за войны живут миллионы украинцев, выборы в Украине невозможны.

В то же время, как указывает американское авторитетное издание Washington Post, несмотря на войну, которую Россия развязала против Украины, некоторые западные политики подталкивают официальный Киев до проведения парламентских и президентских выборов.

Сам же Владимир Зеленский указывал, что если выборы будут во время войны, то он будет баллотироваться на второй срок.

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местные выборы в Украине Владимир Зеленский Владимир Путин
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