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Формула Зеленского и сила ВСУ: Огрызко рассказал, что нужно Украине для победы

Андрей Ганчук
4 октября 2023, 14:24 обновлено 4 октября, 14:29
Агрессор Россия никогда не согласится отступать, поэтому ее нужно силой принудить к миру, сказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.
Огрызко, ВСУ
Мир в Украине будет достигнут победой ВСУ на поле боя - Огрызко / Коллаж: Главред, фото: Главред, 22-я ОМБр

Главным инструментом достижения мира в Украине станет победа ВСУ на поле боя над войсками агрессора России. Оккупанты никогда не согласятся отступать, их нужно принудить силой. Об этом заявил дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

В ходе чата на Главреде он сказал о том, что ключевым инструментом достижения мира в Украине станет победа ВСУ на поле боя.

"Хотя я и дипломат, который должен верить в дипломатические инструменты, но всё-таки я считаю, что самым главным инструментом является победа украинских Вооружённых сил на поле боя", - отметил Огрызко.

По его словам, Россия не согласится отступить, ее нужно принудить к этому силой.

"А пока это обсуждение без конкретики. Потому что Россия никогда не согласится отступать – к этому её нужно принудить силой. А сила – в наших ВСУ", - подчеркнул Владимир Огрызко.

Смотрите чат с Владимиром Огрызко на Главреде:

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.

С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Формула мира Украины

Президент Владимир Зеленский 20 сентября представил формулу мира Украины на заседании Совбеза ООН. Формула базируется на принципах восстановления территориальной целостности государства в соответствии с Уставом ООН.

Зеленский назвал два пункты из формулы Киева:

Полный вывод всех войск РФ с территории Украины;

Территориальная целостность государства должна быть восстановлена в границах 1991 года;

Черноморский флот России должен быть выведен из оккупированного Крыма.

Мир в Украине на основе Устава ООН

В Уставе Организации объединенных наций указано, что все государства, которые состоят в ООН, не должны применять силу против территориальной целостности и независимости других стран. На этих пунктах настаивает и Киев.

"Все Члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций", - сказано в документе.

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ВСУ войска России Владимир Огрызко война России и Украины
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