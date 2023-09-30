Украина создает первый в мире флот морских дронов, РФ прячет корабли – Зеленский

Украина станет первыми в мире государством, у которого есть свой флот беспилотных морских дронов. Агрессор Россия уже прячет свои корабли. Для победы в войне нужно отечественное производство вооружений. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Как сообщает Офис президента, на Международном форуме оборонных индустрий он рассказал о том, что Украина благодарна странам-партнерам за военную помощь, но Киеву нужно собственное производство оружия для победы над российскими оккупантами.
По словам гаранта, украинские производители в условиях войны усиливаются. Работают не только государственные компании, но и стартапы.
Также гарант добавил, что Украина создает первый в мире флот морских дронов и заставляет корабли прятаться.
"Мир видит, на что способны украинские ракеты, наши технологии, украинские дроны. Мы создаем первый в мире флот морских дронов, который лишает российские военные корабли смысла и заставляет их прятаться", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Морские дроны Украины
В августе в Службе безопасности Украины рассказали об уникальных дронах Sea Baby, которыми были атакованы Крымский мост, российский десантный корабль Оленегорский горняк и танкер SIG. Речь идет о собственной разработке СБУ.
Морские дроны Украины эффективны, каждый третий из них – проблема для кораблей российских оккупантов, отметил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Впрочем, врагу удается уничтожать немалую часть дронов.
По данным СМИ, в середине сентября морской дрон СБУ подбил российский ракетный корабль "Самум" у Севастопольской бухты. В социальных сетях опубликовали фото поврежденного корабля.
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