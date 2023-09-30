Украина создает первый в мире флот морских дронов, РФ прячет корабли – Зеленский

Украина благодарит страны-партнеры за военную помощь, но для победы нужно отечественное производство вооружений, сказал президент Владимир Зеленский.

https://glavred.info/politics/ukraina-sozdaet-pervyy-v-mire-flot-morskih-dronov-rf-pryachet-korabli-zelenskiy-10504666.html Ссылка скопирована

Войскам РФ из-за морских дронов Украины приходится прятать свои корабли - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Украина станет первыми в мире государством, у которого есть свой флот беспилотных морских дронов. Агрессор Россия уже прячет свои корабли. Для победы в войне нужно отечественное производство вооружений. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает Офис президента, на Международном форуме оборонных индустрий он рассказал о том, что Украина благодарна странам-партнерам за военную помощь, но Киеву нужно собственное производство оружия для победы над российскими оккупантами.

По словам гаранта, украинские производители в условиях войны усиливаются. Работают не только государственные компании, но и стартапы.

видео дня

Также гарант добавил, что Украина создает первый в мире флот морских дронов и заставляет корабли прятаться.

"Мир видит, на что способны украинские ракеты, наши технологии, украинские дроны. Мы создаем первый в мире флот морских дронов, который лишает российские военные корабли смысла и заставляет их прятаться", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Морские дроны Украины

В августе в Службе безопасности Украины рассказали об уникальных дронах Sea Baby, которыми были атакованы Крымский мост, российский десантный корабль Оленегорский горняк и танкер SIG. Речь идет о собственной разработке СБУ.

Морские дроны Украины эффективны, каждый третий из них – проблема для кораблей российских оккупантов, отметил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Впрочем, врагу удается уничтожать немалую часть дронов.

По данным СМИ, в середине сентября морской дрон СБУ подбил российский ракетный корабль "Самум" у Севастопольской бухты. В социальных сетях опубликовали фото поврежденного корабля.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.