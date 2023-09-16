Морской дрон ударил у ватерлинии: появилось фото Самума после мощной атаки

В Сети опубликовали фото российского ракетного корабля на воздушной подушке Самум после того, как в него ударили в Черном море экспериментальным морским дроном Службы безопасности Украины Морской малюк.
Фото подбитого российского военного корабля опубликовано в Twitter Ukrainian Front.
Обратим внимание, что после атаки морского дрона Самум, вероятно, не в состоянии самостоятельно передвигаться, поэтому его отводят в безопасное место сразу два буксира.
"Фотография буксировки малого ??российского ракетного корабля на воздушной подушке Самум, который был атакован украинскими военно-морскими дронами", - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что в районе кормы российского ракетного корабля по правому борту просматривается место повреждения в районе ватерлинии, вероятно полученное в результате атаки морским дроном.
Отметим, что судя по всему фото сделано в акватории захваченного оккупантами РФ Севастополя.
Что известно о ракетном корабле РФ Самум
Как отмечает издание Defence-ua, российский ракетный корабль Самум относится к проекту 1239, у России есть лишь два таких корабля — они входят в состав Черноморского флота РФ.
В России заявляли, что эти корабли на воздушной подушке являются "эсминцами по уровню огневой мощи", хотя и имеют габариты малых ракетных кораблей. Они вооружены 8 пусковыми установками под противокорабельные ракеты П-270 "Москит" и одной 76-мм артустановкой.
Ранее в ВС рассказали, чем ударили по кораблям врага в Севастополе. В ВС рассказали, чем ударили по кораблям врага в Севастополе.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Черном море подбит ракетный корабль РФ. Ракетный корабль РФ Самум был атакован недалеко от входа в Севастопольскую бухту.
Ранее СМИ рассказали, чем и как ударили по кораблям оккупантов в Севастополе. Удар по кораблям РФ в Севастополе говорит о высокой организации спецоперации украинской стороной, пишут СМИ.
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