УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Морской дрон ударил у ватерлинии: появилось фото Самума после мощной атаки

Алексей Тесля
16 сентября 2023, 12:59 обновлено 16 сентября, 12:59
12
После атаки морского дрона Самум отводят в безопасное место сразу два буксира.
Самум
Корабль РФ Самум подбили в Черном море / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, mil.ru

В Сети опубликовали фото российского ракетного корабля на воздушной подушке Самум после того, как в него ударили в Черном море экспериментальным морским дроном Службы безопасности Украины Морской малюк.

Фото подбитого российского военного корабля опубликовано в Twitter Ukrainian Front.

Обратим внимание, что после атаки морского дрона Самум, вероятно, не в состоянии самостоятельно передвигаться, поэтому его отводят в безопасное место сразу два буксира.

видео дня

"Фотография буксировки малого ??российского ракетного корабля на воздушной подушке Самум, который был атакован украинскими военно-морскими дронами", - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что в районе кормы российского ракетного корабля по правому борту просматривается место повреждения в районе ватерлинии, вероятно полученное в результате атаки морским дроном.

Отметим, что судя по всему фото сделано в акватории захваченного оккупантами РФ Севастополя.

Самум
Ракетный корабль Самум после атаки морскими дронами / @front_ukrainian

Что известно о ракетном корабле РФ Самум

Как отмечает издание Defence-ua, российский ракетный корабль Самум относится к проекту 1239, у России есть лишь два таких корабля — они входят в состав Черноморского флота РФ.

В России заявляли, что эти корабли на воздушной подушке являются "эсминцами по уровню огневой мощи", хотя и имеют габариты малых ракетных кораблей. Они вооружены 8 пусковыми установками под противокорабельные ракеты П-270 "Москит" и одной 76-мм артустановкой.

Ранее в ВС рассказали, чем ударили по кораблям врага в Севастополе. В ВС рассказали, чем ударили по кораблям врага в Севастополе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Черном море подбит ракетный корабль РФ. Ракетный корабль РФ Самум был атакован недалеко от входа в Севастопольскую бухту.

Ранее СМИ рассказали, чем и как ударили по кораблям оккупантов в Севастополе. Удар по кораблям РФ в Севастополе говорит о высокой организации спецоперации украинской стороной, пишут СМИ.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Севастополь Черное море военный корабль война России и Украины
Реклама

Главное за день

Россия готовится к обстрелам украинской инфраструктуры зимой - разведка Британии

Россия готовится к обстрелам украинской инфраструктуры зимой - разведка Британии

12:47 Украина
Россияне отступают: ВСУ потрепали оккупантов под Бахмутом и продвинулись вперед

Россияне отступают: ВСУ потрепали оккупантов под Бахмутом и продвинулись вперед

11:37 Украина
В Харькове - взрывы, оккупанты нанесли как минимум 4 удара по городу: что известно

В Харькове - взрывы, оккупанты нанесли как минимум 4 удара по городу: что известно

11:36 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:59

Морской дрон ударил у ватерлинии: появилось фото Самума после мощной атаки

12:47

Россия готовится к обстрелам украинской инфраструктуры зимой - разведка Британии

12:41

Цены на газ для авто подскочили и еще будут расти: эксперты рассказали, что случилось

12:01

Любовный гороскоп на неделю 18-24 сентября: Козерогу – открытие, Раку - общение

11:58

Очень необычно, но невероятно вкусно: как правильно готовить новомодные грибы шиитаке

Снаряды и вооружения России будет поставлять Китай, но руками КНДР – Олег ЖдановСнаряды и вооружения России будет поставлять Китай, но руками КНДР – Олег Жданов
11:37

Россияне отступают: ВСУ потрепали оккупантов под Бахмутом и продвинулись вперед

11:36

В Харькове - взрывы, оккупанты нанесли как минимум 4 удара по городу: что известно

11:21

Легендарный "Росомаха" Хью Джекман разошелся с женой после 27 лет брака: что случилось

11:20

"Корабли превратились в детали": в ВСУ рассказали о последствиях удара по Севастополю

Реклама
11:16

Хамство и плевки: Киркоров вызверился на путинистку Успенскую

10:49

Гороскоп Таро на неделю 18-24 сентября: Раку – наслаждение, Рыбам - боль

10:30

"Это значит, что я говорю правильно": Трамп заявил, что доволен похвалой Путина

10:15

Украинский спецназ показал на видео, как помогал ВСУ бить по русским кораблям в Севастополе

10:03

Какой праздник 16 сентября: кого нужно поздравить в этот день

09:38

Глава Бундесвера назвал единственное условие мира в Украине

09:31

Вайкуле рассказала, почему хочет увидеть экс-коллег - путинистов Баскова и Киркорова

08:54

"Это наш полуостров": в СНБО поведали, что будет с россиянами в Крыму

08:39

Гороскоп на завтра 17 сентября 2023: Близнецам пора что-то менять, Ракам - потери

08:31

Мы просто пожинаем плоды своей безголовостимнение

08:22

"Бригада" и "Солдаты": в России скончался популярный актёр сериалов

Реклама
08:20

"Танков будет больше": Данилов сказал, когда первые Abrams прибудут в Украину

08:07

Семья расхватает за минуту: быстрый рецепт воздушного заливного пирога с абрикосами

07:39

ВСУ освободили Андреевку: ситуация для РФ к югу от Бахмута ухудшается — ISW

07:05

Загадка, которая введет в ступор: нужно найти спрятанную бутылку с водой за 15 секунд

06:45

"Тыл забыл о войне": о чем думает солдат на нулемнение

06:35

Что такое "хвіртка", "кватирка" и "калитка": Авраменко объяснил колоритные словаВидео

06:30

Именины 16 сентября: поздравьте с Днем ангела обладательниц имени Василина

04:30

Китай может вооружить РФ миллионами снарядов: Жданов назвал неожиданный сценарий

04:10

"Весь спектр": Жданов раскрыл, какое оружие может получить Путин от Северной Кореи

03:30

Жданов пояснил, как долго Путин может воевать с Украиной с китайской помощью

02:30

"Это какое-то безумие": женщина ошеломлена из-за странной семейной традиции своего мужа

01:33

"Этот хлам может взорваться ежесекундно": эксперт оценил, помогут ли РФ снаряды из КНДР

15 сентября, пятница
23:55

Безумная головоломка для гениев: надо найти фламинго среди цветов за 7 секунд

23:45

РФ будет получать ракеты и снаряды миллионами: Жданов назвал союзников оккупантов

22:53

США готовят мощный пакет для ВСУ: что известно о передаче супер-танков Abrams

22:53

Родных не пускают: Игорю Николаеву поставили опасный диагноз

22:47

Шуфричу избрали меру пресечения по подозрению в госизмене

22:32

В Белом доме подтвердили встречу Зеленского и Байдена: названа точная дата

22:10

Зеленский анонсировал важные международные мероприятия на вторую половину сентября

20:59

Оккупантов выбивают из Клещиевки: у ВСУ новый прорыв на Донбассе

Реклама
20:57

Трусить будет минимум 4 дня: в Украину ворвалась почти 8-бальная магнитная буря

20:36

Вера, Надежда, Любовь 2023: дата праздника и что нужно сделать в этот день

20:10

Зеленский провел Ставку и сообщил о завершенных успешных спецоперацияхВидео

20:00

Астафьева показала живот и рассказала об идеальных отношениях

19:55

Риск остановки производства: действия ГАСУ и ГБР имеют признаки диверсии - Украинская бронетехника

19:51

"Без Андреевки не будет Бахмута": ВСУ - о важности освобождения населенного пункта

19:47

"Погиб смертью героя": на Запорожском направлении отошел в вечность молодой спортсмен

19:37

Что будет, если китайцы через КНДР начнут давать России оружиемнение

19:35

"Тяжелое состояние": всплыла информация об опасном диагнозе Кадырова

19:21

В Польше пригрозили "бессрочным" эмбарго на украинское зерно: известны условия

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять