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Фронт, энергетика и зима: Зеленский раскрыл детали совещания на Харьковщине

Андрей Ганчук
4 октября 2023, 12:31 обновлено 4 октября, 12:35
В ходе совещания в Харьковской области президент Зеленский заслушал доклад генерала Сырского, который отвечает за Лимано-Купянское и Бахмутское направления.
Зеленский, визит Харьковская область
Зеленский провел совещание по вопросам энергетики, подготовки к зиме и фронту / Коллаж: Главред, фото: пресс-служба Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в Харьковской области провел важные совещания с военными и местными властями. Главные вопросы, которые обсуждались – энергетика и восстановление инфраструктуры. Гарант заслушал доклад генерала Александра Сырского, который отвечает за Лимано-Купянское и Бахмутское направления.

Как сообщил гарант в своем Telegram-канале, он приехал с визитом на Харьковщину и провел совещания с военными и представителями местной власти.

Кроме того, он также рассказал, что был заслушан доклад генерала Сырского, который отвечает за Лимано-Купянское и Бахмутское направления.

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"Важные совещания. Военные, областная СБУ, областная полиция. Доклад генерала Сырского. Совещание со всеми в области, кто отвечает за защиту и подготовку к зиме. Ключевые вопросы - энергетика и восстановление", - добавил Зеленский.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что будет проведено совещание с чиновниками, чтобы проверить, как выполняются поручения.

Война России против Украины

Помощник министра обороны США по вопросам закупок Дуглас Буш сказал, что Пентагон готов передать ВСУ ракеты ATACMS. По его словам, список ракет, который передадут Киеву, уже определен.

У ВСУ есть 6-8 недель для наступательных операций, сказал представитель Белого дома Джон Кирби. Через 2 недели погодные условия ухудшатся, что усложнит наступление.

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Владимир Зеленский Харьковская область война России и Украины
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