Фронт, энергетика и зима: Зеленский раскрыл детали совещания на Харьковщине

В ходе совещания в Харьковской области президент Зеленский заслушал доклад генерала Сырского, который отвечает за Лимано-Купянское и Бахмутское направления.

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Зеленский провел совещание по вопросам энергетики, подготовки к зиме и фронту / Коллаж: Главред, фото: пресс-служба Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в Харьковской области провел важные совещания с военными и местными властями. Главные вопросы, которые обсуждались – энергетика и восстановление инфраструктуры. Гарант заслушал доклад генерала Александра Сырского, который отвечает за Лимано-Купянское и Бахмутское направления.

Как сообщил гарант в своем Telegram-канале, он приехал с визитом на Харьковщину и провел совещания с военными и представителями местной власти.

Кроме того, он также рассказал, что был заслушан доклад генерала Сырского, который отвечает за Лимано-Купянское и Бахмутское направления.

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"Важные совещания. Военные, областная СБУ, областная полиция. Доклад генерала Сырского. Совещание со всеми в области, кто отвечает за защиту и подготовку к зиме. Ключевые вопросы - энергетика и восстановление", - добавил Зеленский.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что будет проведено совещание с чиновниками, чтобы проверить, как выполняются поручения.

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