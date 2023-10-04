Удары Украины по России оружием Запада: Блинкен сделал неожиданное заявление

Украинцы сами решают, как лучше всего защищать свою страну, и какие надлежащие меры нужно применить для освобождения территорий, сказал Энтони Блинкен.

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Украина сама решает, как использовать оружие Запада - Блинкен / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Соединенные Штаты Америки не поощряют удары ВСУ по территории страны-агрессора России западными вооружениями, однако Украина сама решает, где и как применять переданное союзниками оружие. Только украинцы знают, как лучше всего защитить свою страну и какие меры следует применить для освобождения территорий. Об этом заявил Государственный секретарь Энтони Блинкен.

Как сообщает Госдеп, в ходе своего выступления в Техасском Университете Райса 3 октября он рассказал о том, что Украина имеет право сама решать, где и каким образом применять оружие, которое передается Западом. Вашингтон может только консультировать Киев.

"Важно отметить, что решения о том, как применять западную военную технику и где применять, — эти решения принимать исключительно украинцам. Они должны решать, как лучше всего защищать свою страну, как лучше всего вернуть земли", - отметил Блинкен. видео дня

США стремятся избежать прямого конфликта с Россией

По словам госсекретаря, Вашингтон не поощряет удары ВСУ по территории России, однако окончательное решение по этому вопросу остается за украинским военным руководством.

Президент Байден придерживается политики, согласно которой Штаты стремятся избежать прямого конфликта с Россией.

"С первого дня у президента Байдена было две "путеводных звезды". Одна из них — убедиться в том, что мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину и привлечь другие страны к тому же. Однако другая — избежать прямого конфликта с Россией", - подчеркнул Энтони Блинкен.

Удары Украины по России

Украина имеет право бить по РФ оружием своего производства, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, Киев не наносит ударов по стране-агрессору западным оружием, чтобы страны-партнеры не обвиняли в причастности к войне.

Ударов по Москве все больше, России нужно выполнить ряд условий, сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. По его словам, для прекращения ударов Кремлю следует вывести свои войска со всех территорий Украины.

Удары по Москве – это только начало, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Как полагает он, в дальнейшем у армии Украины появится все больше средств, чтобы в России стало еще тревожнее.

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