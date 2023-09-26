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Раскрыта стратегическая цель украинских атак на Черноморский флот

Яна Ставская
26 сентября 2023, 19:27 обновлено 26 сентября, 19:27
Украинские военные не прекратят наносить удары по Черноморскому флоту, но это "требует средств и времени".
Раскрыта стратегическая цель украинских атак на Черноморский флот
ВМС готовит новые удары по Черноморскому флоту / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украина работает над выводом из акватории Черного моря всего российского Черноморского флота, заявил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук во время брифинга 26 сентября.

Только полное отсутствие ЧФ России в море позволит обеспечить безопасность в Черноморском регионе.

"Наша цель - это полное очищение нашей акватории от присутствия Черноморского флота. Потому что безопасность в этом регионе можно гарантировать только при отсутствии там фактора нестабильности - ЧФ", - пояснил Плетенчук.

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Он подчеркнул, что Вооруженные силы будут работать в этом направлении и в дальнейшем. Однако это требует средств и времени для планирования.

Отдельно Плетенчук отметил, что для нанесения ракетных ударов по материковой Украине российский флот выходит в открытое море.

"Обычно (россияне - Главред) выходят в открытое море. Было такое, что они запускали ракеты недалеко от Севастополя, чтобы все это видели. Но в основном выходят в открытое море. Потому что неизвестно, какой будет инцидент, чтобы этого не увидел никто. Во-вторых, видимо, этого требует и боевой устав", - добавил представитель ВМСУ.

ВМС наблюдает активность одних и тех же российских ракетоносителей. Бьют по материку оккупанты в основном из Севастополя и Новороссийска.

Севастополь, пояснил Плетенчук, является главной базой Черноморского флота. Именно там происходит загрузка "Калибров".

Соответственно, российские ракетоносители имеют постоянную потребность заходить периодически в Севастополь.

Удары по Крыму

Последние несколько месяцев ВСУ активно работают над уничтожением объектов Черноморского флота и средств ПВО россиян в Крыму. По мнению Романа Свитана, с такими темпами украинские военные имеют все шансы прорвать сухопутный коридор РФ в Крым к Новому году.

22 сентября ВСУ нанесли мощный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По предварительной информации, погибло более 30 офицеров оккупантов.

Украине также удалось повредить подводную лодку россиян в Крыму и большой десантный корабль "Минск".

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война в Украине ВМС Черноморский флот война России и Украины
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