Прорвут ли ВСУ сухопутный коридор в Крым до Нового года: прогноз Свитана

ВСУ нужны, в частности, ракеты малой дальности и неуправляемые реактивные снаряды, например, М26 для HiIMARS.

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Всё будет зависеть от того, куда ВСУ выйдут до осенних дождей / Коллаж Главред, фото УНІАН

Для прорыва ВСУ сухопутного коридора России в Крым необязательно задействование дальних средств и западной боевой авиации, отметил военный эксперт Роман Свитан.

Украинские военные могут выйти к побережью Азовского моря и с имеющимся вооружением, подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

В частности, он уточнил, что Украина вряд ли получит к тому времени от Запада новые виды оружия.

"Авиации до этого времени у нас точно не будет. Ракеты большой дальности предназначены в основном для работы по Крыму. А те ракеты, которые нам нужны для выхода на Азовское побережье, у нас уже есть – передача Storm Shadow и SCALP помогла в этом смысле. Нам также нужны ракеты малой дальности и неуправляемые реактивные снаряды, например, М26 для HiIMARS - эти снаряды нужны для работы HIMARS в режиме РСЗО по ближним рубежам. Потому выход на побережье Азовского моря напрямую не зависит от наличия или отсутствия у нас дальних средств поражения, в том числе и авиации", - объяснил эксперт.

Смотрите видео - Чат с Романом Свитаном на Главреде:

Свитан уверен, что ВСУ выйдут на Азовское побережье, скорее всего, в этом году. "Окно" возможностей у ВСУ, пока не начнутся дожди, - около месяца.

"Всё будет зависеть от того, куда мы выйдем до осенних дождей. Если будет возможность выйти южнее Токмака, Волновахи и Черниговки, то есть южнее железной дороги, там начнутся приазовские пески, а, соответственно, погода не так сильно будет на нас влиять. Мокрый песок - это хорошая поверхность для движения гусеничной техники. Траки себя хорошо показывают именно на влажном песке. Так что мы будем двигаться без проблем.Однако нужно до дождей выйти южнее этой железной дороги. Окно возможностей ещё есть, около месяца. Мы можем этот вопрос решить", - сказал Свитан.

Если ВСУ выйдут до Азовского побережья до конца года, то смогут выполнить основную стратегическую задачу – перерезать сухопутный коридор в Крым.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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Вместе с тем, Россия сосредоточила силы, в частности, возле Авдеевки, которую пытается окружить. В зоне "Таврии" враг пытался прорваться в районах Северного и Авдеевки.

По мнению аналитиков, атаки ВСУ на разных направлениях не дают россиянам формировать новые силы.

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