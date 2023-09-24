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Атаки ВСУ на разных направлениях не дают русским формировать новые силы - ISW

Дмитрий Видоменко
24 сентября 2023, 07:51 обновлено 24 сентября, 07:51
Контрнаступательные действия ВСУ в районе Бахмута и на юге страны не дают российским захватчикам сформировать дополнительные силы.
ВСУ
Оккупанты вынуждены перераспределять свои новые резервы под ударами ВСУ - ISW / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Одновременные контрнаступательные действия украинских военнослужащих в районе Бахмута и на юге Украины не дают российским оккупантам сформировать дополнительные силы ‒ и они, соответственно, вынуждены перераспределять свои новые резервы для попыток сдержать продвижение ВСУ. Об этом сообщается в очередном отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

В публикации приводится заявление министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу о том, что ведомство сформировало "резервную армию" в конце июня. Эксперты уточняют, что он, скорее всего, имел в виду среди других формирований 25-ю армию, которая в середине мая начала набор личного состава (причем аж с Дальнего Востока).

Формирование нового подразделения, вероятно, было частью объявленного Шойгу намерения провести крупномасштабную реструктуризацию сил к 2026 году, а использование этих сил в боевых и оборонительных операциях способно привести к расходованию резервов, предназначенных для долгосрочного восстановления и расширения ВС РФ, говорится в отчете ISW.

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"Российское военное командование, вероятно, также не смогло в настоящее время полностью укомплектовать или должным образом обучить 25-й полк САА", - говорят в Институте изучения войны.

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось, что главком ВСУ Залужный принял важное решение с украинскими командирами относительно наступления украинской армии на юге. Генерал провел встречу с командующими бригад оперативно-стратегической группировки "Таврия".

Военный эксперт Петр Черник спрогнозировал, что ВСУ разорвут оборону РФ и прорвутся к Азову. После того как ВСУ сокрушат южный плацдарм, они смогут перерезать сухопутный коридор в Крым, считает Черник.

Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что ВСУ продвинулись вблизи Вербового на Запорожье, а также снова высадились на левом берегу Днепра на Херсонщине.

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война России и Украины контрнаступление ВСУ
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