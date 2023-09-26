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Оккупанты изменили свою тактику: враг пытается удержать позиции в Бахмуте

Ангелина Подвысоцкая
26 сентября 2023, 17:54 обновлено 26 сентября, 17:58
Слаженность подразделений, воюющих на Бахмутском направлении, находятся на низком уровне.
ВСУ
Оккупанты уничтожают врага на Бахмутском направлении / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты потеряли возможность создавать монолитные подразделения на Бахмутском направлении. Там уже не видно "вагнеровцев". Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-офицер 3-й штурмовой бригады Александр Бородин.

Он отметил, что на этом направлении время от времени появляются боевики из "Ахмет Север".

"У россиян нет возможности делать монолитные подразделения (то есть подразделений слаженных). Это солянка. Соотношение этой солянки постоянно меняется. Это не устойчивое какое-то соотношение. Может быть в какой-то момент больше добровольцев (как частично было в 72-й бригаде)". Вагнеров уже не видно, Шторм-Z стало значительно меньше, но иногда появляется "Ахмат Север", но они используют их больше как устойчивых командиров. Они больше управляют, чем воюют", - сказал Бородин.

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Слаженность такой "солянки" находится на низком уровне.

Оккупанты изменили тактику

Украинские военные уничтожают силы и средства оккупантов. На Бахмутском направлении осталось 3 батальона 72-й бригады врага, но боеспособными их назвать трудно.

Российские оккупанты экономили технику, стреляли издалека с закрытых позиций, говорит Бородин. Враг ранее не пускал свою технику на штурм в первой линии. Однако сейчас ситуация изменилась.

"Сейчас, когда они начали терять территории, они начали бросать технику на открытые огневые позиции. То есть, пускать вместе с пехотой на "ноль", грубо говоря. Особенно приятно, что они "пускают" танки Т-90М. Их не так много. Это модернизированная версия 90-х. Уже около 10 уже уничтожили во время операции по продвижению на Андреевку", - сказал Бородин.

Ситуация под Бахмутом

15 сентября Генштаб в своей сводке сообщил, что ВСУ взяли под контроль Авдеевку под Бахмутом. Силы обороны Украины продолжили свои наступательные действия в районе Клещеевки, где достигли определенных успехов.

Агрессор Россия стянула под Бахмут 52 тысячи войск, рассказал представитель Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш. По его словам, на всем восточном фронте враг сконцентрировал 150 тысяч оккупантов.

В ВСУ подтвердили освобождение села Клещеевка. Населенный пункт находится в 7 километров от оккупированного Бахмута.

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