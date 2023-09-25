"Не спасет линия Суровикина": полковник назвал направление для успешного наступления ВСУ

Даже в месте, где "линия Суровикина" самая плотная, украинские военные не стоят на месте.

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ВСУ могут наступать в направлении Мариуполя / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот из видео

Украинские военные смогут достичь успехов в направлении Мариуполя Донецкой области. Даже "линия Суровикина" не сможет удержать защитников. Об этом во время чата на Главреде заявил военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан.

Он убежден, что двигаться надо именно в сторону Волновахи и Мариуполя. "Линия Суровикина" самая плотная в районе Мелитополя-Орехово, но даже там ВСУ не стоят на месте.

"Чуть меньше сил и средств у россиян на этой линии находится в районе Времевского выступа, а минимальное количество средств – в районе Угледара с направлением на Волноваху и Мариуполь. Но в самой Волновахе и в самом Мариуполе у противника достаточное количество сил и средств для того, чтобы россияне могли, если будет прорыв из-под Угледара на Мариуполь, развернуть воинские части и попробовать задержать наши войска", - сказал Свитан.

Свитан отметил, что нельзя исключать, что это направление не будет приоритетным. Контрнаступление украинских военных будет зависеть от сил, средств и резервов ВСУ, а также замысла Верховного главнокомандующего и самих оккупантов.

"Всё будет зависеть от того, как россияне будут перебрасывать оставшиеся резервы и вводить в бой вновь сформированные части. Здесь "танец вдвоём", то есть принятие наших решений зависит от действий противника. Потому во многом всё будет зависеть от того, как россияне поведут себя с резервами", - сказал Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Смотрите видео с чатом Романа Свитана на Главреде:

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось, что Залужный принял важное решение с украинскими командирами относительно наступления ВСУ на юге. Главком ВСУ провел встречу с командующими бригад оперативно-стратегической группировки "Таврия".

Военный эксперт Петр Черник спрогнозировал, что ВСУ разорвут оборону РФ и прорвутся к Азову. После того как ВСУ сокрушат южный плацдарм, они смогут перерезать сухопутный коридор в Крым, считает Черник.

Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что ВСУ продвинулись вблизи Вербового на Запорожье, а также снова высадились на левом берегу Днепра на Херсонщине.

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