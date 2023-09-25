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У россиян не останется ничего: полковник назвал яркий сценарий освобождения Крыма

Ангелина Подвысоцкая
25 сентября 2023, 19:30 обновлено 25 сентября, 19:36
Украинские военные могут зайти в Крым в этому году через Армянск.
ВСУ, Роман Свитан
Свитан назвал яркий сценарий освобождения Крыма / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот из видео

Украинские военные будут штурмовать Крым уже в этом году. У ВСУ есть все возможности сделать это. Об этом во время чата на Главреде заявил военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан.

Он считается, что ВСУ могут зайти в Крым через Армянск и высадить воздушный и морской десант.

Также украинские военные могут перебить 4 "моста".

"Они побегут после того, как мы перебьём четыре моста (коридора в Крым). Первый из них – это Крымский (или Керченский) мост, который мы уже два раза повредили. Думаю, на третий раз он будет выведен из строя на очень долгое время и прекратит своё существование как логистическая цепочка поставок военной продукции", - говорит Свитан.

Земля

Вторым мостом полковник называет сухопутный коридор в Крым. Именно над этим направлением работают ВСУ. Выход на Азовское побережье поможет перерезать железную дорогу и взять под контроль шоссейную дорогу, которая идет вдоль Азовского побережья.

Воздух

Украинским военным нужно уничтожить российский самолет Ил-76. Именно транспортные самолеты могут обеспечить переброску сил и средств россиян.

"Мы уже начали их уничтожение, и в ближайшее время продолжится охота на воздушный мост", - сказал Свитан.

Море

Украинским военным нужно уничтожить большинство кораблей Черноморского флота РФ. В приоритете находятся большие десантные корабли, которые оккупанты используют в качестве паромов.

"Вот по ним мы в последнее время и наносим удары. Это было видно и в море, и в сухом доке. Плюс нужно затопить большинство кораблей Черноморского флота", - говорит Свитан.

Как будут бежать оккупанты

Полковник считает, что после уничтожения всех этих четырех "мостов" российские оккупанты не смогут долго удерживаться в Крыму. У них хватит армейских запасов всего на полторы-две недели. Гарнизонные запасы россиян закончатся через полтора-два месяца, говорит Свитан.

"После уничтожения этих четырёх мостов у россиян останется три способа покинуть Крым: брассом, кролем и по-собачьи. Кто как может", - подытожил Свитан.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Смотрите видео с чатом Романа Свитана на Главреде:

Удар по Крыму

Напомним, что в центре оккупированного РФ Севастополя прогремели мощные взрывы в пятницу, 22 сентября. Удар пришелся по штабу Черноморского флота российских оккупантов. В штабе Черноморского флота образовалась "дыра" после ракетного удара. Как уточняют местные Telegram-каналы, взрывная волна в результате взрыва была "сумасшедшей".

Позже в Воздушных силах отреагировали на взрывы в Крыму. Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук распространил видео с последствиями атаки на город, который публикуют соцсети, и написал "мы же обещали, что дальше будет". При этом он высмеял заявления россиян об "успешной работе ПВО".

К слову, глава ГУР Кирилл Буданов анонсировал новый мощную "бавовну" в Крыму. Глава украинской разведки отметил, что в украинском Крыму есть много людей, которые ждут "бавовны" и освобождения полуострова от оккупантов.

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война в Украине вторжение России новости Крыма Роман Свитан
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