"Цель только одна": Буданов назвал объекты в РФ, которые находятся под угрозой удара

Украинские ударные беспилотники могут долетать до объектов, которые работают на ВПК РФ.

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Буданов назвал объекты в РФ, которые под угрозой удара / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Украинские военные используют ударные БПЛА для ударов по территории РФ. Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал объекты, которые до сих пор находятся под угрозой. Об этом сообщает NV.

Главными целями для ударов стали предприятия российского военно-промышленного комплекса (ВПК), работающие на ракетостроение. Треть таких заводов расположены в зоне поражения беспилотников.

За последнее время были атакованы Брянский завод Кремний-ЭЛ, где производят электронное оборудование для ракет, Редкинский опытный завод в Тверской области, где делают компоненты ракетного топлива.

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"Мы, когда отрабатываем определенные действия по объектам оборонно-промышленного комплекса, ставим целью только одно: замедлить производство российского вооружения", — сказал Буданов.

Напомним, что в РФ пожаловались на атаку дронов в Московской и Курской областях. Мэр Москвы заявил, что рядом с Люберцами был сбит дрон. Губернатор Курской области заявил об атаке БПЛА. По его словам, утром дрон атаковал Курчатов.

В РФ прогремел взрыв на заводе по производству "Искандеров". Изначально была версия, что Воткинский завод атаковал дрон. Затем выяснилось, что к взрыву привела детонация изделия в бронекапсуле.

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