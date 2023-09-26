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РФ истерит из-за приглашенного в парламент Канады украинского ветерана: в чем дело

Яна Ставская
26 сентября 2023, 17:30 обновлено 26 сентября, 17:35
К раздмухиванию международного скандала подключилась вся российская пропагандистская машина.
РФ истерит из-за приглашенного в парламент Канады украинского ветерана: в чем дело
РФ снова мерещатся украинские "нацисты" / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Канадские власти пригласили на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в парламент ветерана-бойца дивизии "Галичина" Ярослава Гуньку. Гуньку встретили с овациями.

Президент Украины поблагодарил Оттаву за поддержку Украины и отметил, что Канада "всегда была на светлой стороне истории".

После чего спикер Палаты общин канадского парламента Энтони Рот представил Гуньку как героя Второй мировой, который боролся за независимость Украины против россиян.

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Однако появление украинца сразу же раскритиковала еврейская община Канады, обвинив его в якобы "преступлениях, совершенных украинцами во время Голокоста".

Затем к скандалу подключилась Россия. В своем заявлении от 26 сентября Госдума "выразила возмущение в связи с присутствием нациста" в парламенте Канады.

"Депутаты Государственной думы рассматривают произошедшее вопиющее событие не как случайность, а как очередной шаг в целенаправленном выверенном курсе Канады и Запада в целом на переписывание истории в угоду политической конъюнктуре", - пожаловались представители страны, которая в XXI веке ведет такую же захватническую войну.

Стоит отметить, что дивизия "Галичина" никогда не была осуждена ни на Нюрнбергском процессе, ни каким-либо другим трибуналом. Свидетельств того, что украинские дивизионщики причастны к преступлениям, не нашли.

Но миф об "украинцах-нацистах" очень выгоден российским пропагандистам, которые оправдывают сегодняшние военные преступление своей армии против украинцев "борьбой с нацистским режимом" в Украине.

Зеленский в Канаде

После выступления в ООН, встречи с американским президентом Джо Байденом в Белом доме и конгрессменами украинский глава Владимир Зеленский отправился в Канаду.

В Нью-Йорке Зеленский презентовал "формулу мира" - план по завершению войны в Украине на справедливых условиях.

В Канаде Зеленский и Трюдо обсудили военную, экономическую и гуманитарную поддержку со стороны Канады.

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Владимир Зеленский СС-Галичина Госдума РФ новости Канады
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