После США Зеленский прибыл в Канаду: о чем президент будет говорить с Трюдо

Во время встречи Владимир Зеленский и Джастин Трюдо обсудят военную, экономическую и гуманитарную поддержку со стороны Канады.

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Владимир и Елена Зеленские прибыли в Канаду / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди после визита в США прибыли в Канаду. В Оттаве их встретил премьер-министр страны Джастин Трюдо. На сайте канадского правительства подтвердили визит украинского лидера в Канаду 22 сентября.

Во время встречи Зеленский и Трюдо обсудят военную, экономическую и гуманитарную поддержку со стороны Канады. Лидеры также подпишут соглашение о продолжении укрепления экономических связей между странами.

"В тесной координации мы будем применять большее экономическое давление на режим Путина, пока он не уважит территориальную целостность и суверенитет Украины, в том числе в стратегически важных для России секторах, таких как нефть и газ", - говорится в заявлении канадского правительства.

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Президент Украины выступит перед парламентом в Оттаве, после чего отправится в Торонто, где встретится с лидерами канадского бизнеса, чтобы усилить инвестиции частного сектора в будущее Украины.

Смотрите видео - Владимир и Елена Зеленские прибыли в Канаду:

Зеленский прибыл в Канаду / скриншот

Визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли в Белый дом. Там украинский гарант встретился с президентом США Джо Байденом.

Глава Белого дома на расширенной двусторонней встрече с украинской делегацией заявил, что одобрил следующий транш военной помощи Украине. В новый пакет войдет артиллерия, боеприпасы, противотанковое вооружение. По его словам, первые американские танки Abrams будут доставлены в Украину уже на следующей неделе.

Байден заверил, что Америка намерена и в дальнейшем поддерживать Украину, которая дает отпор российским войскам.

Тем временем на сайте Минобороны США уточнили полный список вооружения, которое получит Украина в рамках нового пакета военной помощи. Отмечается, что этот пакет является сорок седьмым траншем, который администрация Байдена предоставит Украине из запасов Министерства обороны с августа 2021 года.

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