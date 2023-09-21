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Зеленский встретился с Байденом в Белом доме: первые подробности

Алина Дембицкая
21 сентября 2023, 23:50 обновлено 22 сентября, 00:18
Это уже второй визит украинского лидера в Вашингтон с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.
Байден, Зеленский
Зеленский встретился с Байденом в Белом доме / Коллаж: Главред, фото: офис президента Украины, t.me/FirstLadyOfUkraine

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли в Белый дом. Там украинский гарант встретился с президентом США Джо Байденом. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале газеты USA Today.

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден встретили главу украинского государства Владимира Зеленского и его жену Елену Зеленскую у южного входа в комплекс Белого дома в Вашингтоне. Во время встречи они обменялись рукопожатием, сделали несколько совместных фотографий и направились в президентскую резиденцию.

Как ожидается, в Белом доме состоятся переговоры в узком кругу, после чего они продолжатся в расширенном составе делегаций.

видео дня

По плану, обнародованному накануне Белым домом, лидеры государств пообщаются в Овальном кабинете, после чего предусмотрены переговоры сторон в расширенном формате. Ожидается, что после переговоров Байден объявит о новом пакете военной помощи для Украины.

По данным Wall Street Journal, Зеленский подчеркнул, что с нетерпением ждет обсуждений с "особым акцентом на противовоздушную оборону".

"Владимир Зеленский, который сейчас проводит встречу с Джо Байденом, сказал президенту США, что с нетерпением ждет их обсуждения с "особым акцентом на противовоздушную оборону"", - сообщает WSJ.

Заметим, что это уже второй визит украинского лидера в Вашингтон с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Визит Зеленского в США

Как сообщал Главред, на этой неделе украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Америку. Там он выступил на дебатах Генассамблеи ООН. Президент убежден, что у России нужно отобрать ядерное оружие, чтобы Кремль не мог им угрожать.

Также на заседании Совбеза ООН Зеленский представил формулу мира Украины. Мирная инициатива Киева основана на принципах восстановления территориальной целостности украинского государства в соответствии с Уставом Организации.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя несколько раз прерывал главу заседания Совбеза ООН премьер-министра Албании Эди Раму, чтобы сорвать выступление президента Украины Владимира Зеленского. Рама резко сказал Небензи, что выступление Зеленского с речью не понадобится в том случае, если Москва прекратит свою войну против украинского государства.

Президент украинского государства также сообщил о важных переговорах в Вашингтоне – оказание военной помощи Украине. Зеленский подчеркнул, что именно вопрос о передаче ПВО является одним из топовых.

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война в Украине Владимир Зеленский Джо Байден война России и Украины
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