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Постпред России в ООН устроил истерику из-за Зеленского и нарвался на "пощечину"

Андрей Ганчук
20 сентября 2023, 20:14 обновлено 20 сентября, 20:29
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Постоянный представитель страны-агрессора России при ООН Василий Небензя четырежды пытался сорвать выступление президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский, Небензя
Премьер Албании Рама – Небензе: остановите войну и Зеленский выступать не будет / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя несколько раз прерывал председателя заседания Совбеза ООН премьер-министра Албании Эди Раму, чтобы сорвать выступление президента Украины Владимира Зеленского. Рама резко сказал Небензе, что выступление Зеленского с речью не понадобится в том случае, если Москва прекратит свою войну против украинского государства.

Как сообщает Bild, Небензя на заседании Совбеза ООН, которое проходит в Нью-Йорке, сказал, что, дескать, сначала должен выступить не Зеленский, а представители стран-участников Совбеза. Иначе, мол, все превратится в "спектакль одного актера".

В ответ премьер-министр Албании Эди Рама, который председательствует на заседании Совбеза сказал, что порядок слушаний согласован с участниками. После обвинений Небензи и его четырех попыток сорвать заявление Зеленского, Рама резко сказал российскому делегату, что выступление Зеленского может не понадобиться, если Россия прекратит агрессивную войну против Украины.

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"Рама ответил, что порядок слушаний согласован другими участниками заседания. Небензя снова прервал его, выступив против и обвинив Раму в том, что тот выносит "политические оценки" как премьер Албании, а не как председатель Совбеза. Рама парировал, что Небензя сам спровоцировал его на это. В общей сложности постпред РФ четырежды просил слова, пытаясь не допустить выступления Зеленского, но Рама стоял на своём. "Есть такое решение, если вы согласны: вы останавливаете войну, и президент Зеленский вообще не будет выступать", - рассказали журналисты.

Зеленский представил в ООН формулу мира Украины

Президент Владимир Зеленский 20 сентября на заседании Совбеза ООН представил формулу мира Украины. Мирная инициатива Киева основана на принципах восстановления территориальной целостности украинского государства в соответствии с Уставом Организации.

Зеленский назвал два пункта из формулы:

Полный вывод всех российских военных формирований с территории Украины. Территориальная целостность должна быть восстановлена в границах 1991 года.

Черноморский флот РФ должен покинуть оккупированный Крым.

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Владимир Зеленский Совбез ООН Василий Небензя война России и Украины
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